Falmec Polska inaugura il nuovo showroom a Varsavia

Una sede direzionale strategica per la filiale polacca di Falmec

Inaugura a Varsavia il nuovo showroom di Falmec Polska, progettato per essere non solo una semplice sala espositiva completa di uffici e magazzini, ma un vero e proprio centro direzionale dal quale gestire al meglio le varie attività che ogni giorno sono in gioco nella gestione di un mercato molto importante per Falmec, come quello polacco.



Situato in una posizione strategica, facilmente raggiungibile grazie al collegamento rapido con il centro della città, il nuovo showroom è stato realizzato dal rinomato studio di architettura e interior design di Varsavia, JMW Architekci, che ha curato la configurazione degli spazi interni, occupandosi anche della parte esterna del complesso, sulla quale svetta il grande logo Falmec.



Dal punto di vista architettonico, la particolarità dell’edificio risiede soprattutto nella sua facciata, per la quale sono stati impiegati pannelli di vetro e alluminio forati, che riproducono i filtri metallici delle cappe.



“Abbiamo voluto realizzare una sede prestigiosa, non un semplice fabbricato commerciale, ma un edificio unico, in linea con l’eccellenza dei prodotti che vendiamo. Così anche l’architettura esterna parla la lingua Falmec e ne trasferisce l’essenza del marchio: design, tecnologia e unicità”, commenta Piotr Osowski, Amministratore Delegato di Falmec Polska.



Lo spazio di quasi 150 mq è strutturato su due livelli, collegati da una grande scalinata con parapetto in vetro che conduce al piano superiore, in cui sono stati distribuiti uffici e sale meeting, tutti arredati in uno stile contemporaneo.



Al piano terra, invece, si “apre” lo showroom organizzato in modo da consentire ai visitatori di vivere un’esperienza completa del mondo Falmec, con un’ampia vetrata che permette di ammirare già dall’ingresso l’allestimento complessivo dell’esposizione.



Lo showroom ospita una selezione di modelli di cappe - delle collezioni Circle.Tech, E.ionTM System, Design, Silence NRSTM e Professional - e di soluzioni aspiranti integrate nel piano cottura, articolandosi secondo una scelta cromatica dalla grande personalità. La sala espositiva riporta ambientazioni dedicate ai modelli più importanti, con giochi di colore, tonalità e materiali molto diversi tra loro, ma che trovano coerenza ed equilibrio nel risultato finale del moderno spazio espositivo.



Ecco allora, ad esempio, che finiture vivaci come il giallo e il rame delle cappe Polar si accostano al blu cobalto dei pensili, o che Marilyn E.ion, con le sue caratteristiche “pieghe “ in ceramica, si abbina a una cucina rosa pastello; o ancora che la pluripremiata Spazio si combina a un’isola cucina con rivestimenti in legno, e che Sintesi si integra perfettamente in un elegante top in marmo.



“Non volevamo semplicemente creare un’esposizione di prodotti ma un ambiente vivo, dinamico e familiare in cui i nostri clienti possano sentirsi bene e immergersi pienamente nel mondo Falmec”, conclude Piotr Osowski.



Lo showroom si completa, infatti, con aree conversazione e una cucina attiva, in cui conoscere e provare “sul campo” i prodotti Falmec, e testare le proprie abilità culinarie, in un ambiente accogliente.



Nata nel 1981 a Vittorio Veneto (Treviso), Falmec è oggi leader nella produzione di cappe aspiranti e soluzioni nel trattamento aria, caratterizzate da innovazione tecnologica, design e qualità, espressione di ingegno costruttivo 100% italiano.

Attraverso un processo multifase che si svolge interamente nello stabilimento aziendale di Vittorio Veneto, vicino a Venezia, ogni singolo prodotto viene curato nei minimi dettagli. La grande forza del brand risiede nella capacità di coniugare design ricercato e nuove tecnologie volte a perfezionare le prestazioni dei prodotti, dalla silenziosità dell’aspirazione alla purificazione dell’aria, condizioni essenziali per il mantenimento di un ambiente domestico sano e gradevole, migliorando così il comfort e la qualità del tempo speso in casa.