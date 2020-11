Falmec presenta la nuova Spazio 130

Dopo aver ottenuto il prestigioso Premio Compasso d’Oro, la straordinaria cappa Spazio di Falmec, disegnata da Francesco Lucchese, si presenta in una nuova versione, più compatta, pensata per ambienti dalle dimensioni più contenute. Spazio, infatti, è da ora disponibile nella misura da 130 cm, conservando il ‘concept smart’ e tutte le caratteristiche del modello originario da 180 c

Nelle finiture acciaio inox o acciaio verniciato nero, Spazio 130 si compone di una struttura a isola a due portanti, con una mensola in vetro fumé, utile per riporre le stoviglie o qualsiasi altro oggetto del quotidiano; è inoltre dotata di un piano suddiviso tra corpo aspirante e un’area ‘green’ opzionale, pensata per l'allestimento di un piccolo orto domestico. Questo può essere accessoriato con due vaschette e kit luce per la coltivazione indoor, che favorisce il processo di fotosintesi, così come la crescita delle piante stesse.



Nella parte inferiore, inoltre, la struttura ospita un sistema di prese elettriche e porte USB per essere sempre connessi ai propri devices e ricaricarli quando necessario. Falmec offre la possibilità di scegliere tra una serie di accessori per una funzionalità a 360° come un canale attrezzato per organizzare gli utensili da cucina, un porta rotoli, una mensola porta spezie e un pratico supporto per tablet, che permette di consultare con estrema facilità contenuti multimediali e app preferite.



Spazio 130 entra a far parte della fortunata collezione Circle.Tech - brevettata da Falmec – che, grazie alla tecnologia filtrante, permette all’aria in uscita di diffondersi uniformemente ed essere filtrata in modo efficace da una serie di filtri che avvolgono il motore da 600 m3/h.

La nuova versione 130, come tutte le altre soluzioni della linea Circle.Tech, può contare sugli speciali filtri Carbon.Zeo, composti da un efficiente mix di materiali naturali come il carbone attivo e la zeolite. L’intelligente combinazione di questi due elementi consente l’assorbimento del vapore acqueo e di composti organici durante la cottura dei cibi.



Eccellenti prestazioni aspiranti, unite alla silenziosità e ad un design elegante e funzionale, fanno di Spazio 130 una soluzione unica nel suo genere.



Nata nel 1981 a Vittorio Veneto (Treviso), Falmec è oggi leader nella produzione di cappe aspiranti e soluzioni nel trattamento aria, caratterizzate da innovazione tecnologica, design e qualità, espressione di ingegno costruttivo 100% italiano.

Attraverso un processo multifase che si svolge interamente nello stabilimento aziendale di Vittorio Veneto, vicino a Venezia, ogni singolo prodotto viene curato nei minimi dettagli. La grande forza del brand risiede nella capacità di coniugare design ricercato e nuove tecnologie volte a perfezionare le prestazioni dei prodotti, dalla silenziosità dell’aspirazione alla purificazione dell’aria, condizioni essenziali per il mantenimento di un ambiente domestico sano e gradevole, migliorando così il comfort e la qualità del tempo speso in casa.