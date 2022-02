Falmec va in scena nelle vetrine di Pianca & Partners

Dallo scorso anno, Falmec è azienda partner dello showroom Pianca & Partners, realtà che “abbraccia” numerose eccellenze italiane del settore design, in uno splendido spazio espositivo di 900 mq progettato da Calvi Brambilla.

La casa milanese di Falmec ospita all’interno di due delle vetrine affacciate su via di Porta Tenaglia, a pochissimi passi dall’oasi verde di Parco Sempione, un allestimento ricercato in cui la pluripremiata Light e il purificatore Bellaria diventano protagonisti assoluti.



Il background botanico retroilluminato, scelto come sfondo per l’allestimento, sposa perfettamente lo stile sofisticato e minimale dei prodotti Falmec, accompagnati qui dai rispettivi claim che ne evocano gli innovativi concept.



Light, con il suo grande elemento centrale in vetro fumé temperato e i profili laterali in alluminio satinato anodizzato nero, si integra nella struttura realizzata ad hoc per l’allestimento, illuminando il worktop con le due strip led che si estendono longitudinalmente nella parte inferiore della cappa.



Bellaria, invece, realizzata in vetro di Murano, si mostra agli occhi di chi la osserva in tutte le sue varianti colore disponibili: dalle tonalità energiche del rosso e del giallo ai più classici bianco e grigio chiaro. La struttura nera che accoglie il purificatore crea un interessante contrasto con la vibrante luminosità di Bellaria.



Credits fotografici: Matteo Cirenei (fonte ufficio stampa)



Nata nel 1981 a Vittorio Veneto (Treviso), Falmec è oggi leader nella produzione di cappe aspiranti e soluzioni nel trattamento aria, caratterizzate da innovazione tecnologica, design e qualità, espressione di ingegno costruttivo 100% italiano.

Attraverso un processo multifase che si svolge interamente nello stabilimento aziendale di Vittorio Veneto, vicino a Venezia, ogni singolo prodotto viene curato nei minimi dettagli. La grande forza del brand risiede nella capacità di coniugare design ricercato e nuove tecnologie volte a perfezionare le prestazioni dei prodotti, dalla silenziosità dell’aspirazione alla purificazione dell’aria, condizioni essenziali per il mantenimento di un ambiente domestico sano e gradevole, migliorando così il comfort e la qualità del tempo speso in casa.



www.falmec.it