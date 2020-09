FAMIGLIE DIGITALI: Veneto, prorogati i termini per acquisto devices (PC, tablet, stampanti, ecc.)

Con un nuovo decreto del 25 settembre la Regione del Veneto ha prorogato i termini per l’acquisto degli strumenti utili per la didattica a distanza a favore delle famiglie numerose portandolo dal 30 settembre 2020 al 26 OTTOBRE 2020.

Il progetto "Digit-ALI" prevede per le famiglie numerose residenti sul territorio, dalla Regione del Veneto il rimborso di 500 euro per l’acquisto di dispositivi digitali per la didattica a distanza dei figli frequentanti la scuola.



I requisiti necessari per accedere al rimborso sono: la presenza nel nucleo familiare di almeno quattro figli o tre gemelli di età minore di 18 anni, oppure di quattro figli di cui tre minori e un maggiorenne frequentante la scuola secondaria superiore. Per tutti i nuclei famigliari altra condizione è avere un reddito ISEE non superiore a 40mila euro.



Pertanto, con la nuova proroga sui termini di acquisto, possibile richiedere il rimborso degli acquisti effettuati a partire dall’1 febbraio 2020 fino al 26 ottobre 2020: farà fede la data riportata sulla documentazione fiscale (scontrino parlante, ricevuta, fattura…).



La domanda per il voucher può essere invece presentata entro e non oltre il 30 ottobre 2020.



Nel sito www.famigliedigitali.net sono reperibili tutte le informazioni utili in merito alla richiesta del rimborso: dettagli sui destinatari e i precisi requisiti richiesti, i documenti necessari da presentare, fino all’indicazione degli sportelli per la consegna della documentazione in originale.



Per le famiglie sarà possibile chiedere chiarimenti anche tramite e-mail: info@famigliedigitali.net oppure telefonando ai numeri 049/8658965 o 049/8658955.



Il progetto vede coinvolti sul territorio: ENAIP Veneto, FICIAP Veneto, CNOS FAP Veneto, Anci Veneto, Acli Veneto, Forma Veneto, Caritas diocesana Rovigo–Il Manto di Martino onlus, Caritas diocesana Padova – Associazione Adam onlus, Caritas diocesana Vicenza–Associazione Diakonia onlus, Diocesi di Belluno-Feltre, Diocesi Patriarcato di Venezia, Forum Terzo settore del Veneto.



Il progetto è rivolto a tutte le famiglie con i requisiti sopra elencati.



“Digit-ALI – Famiglie Digitali” è un progetto finanziato da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto, dgr 957/2020 - POR Veneto Fondo Sociale Europeo 2014-2020.