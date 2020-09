'Farmaci equivalenti: Opportunità clinica ed economica. Come proporli in maniera corretta’ - 25 Settembre 2020, ORE 11

Il prossimo venerdì 25 Settembre, si terrà, dalle ore 11 alle 13, il webinar 'Farmaci equivalenti: Opportunità clinica ed economica. Come proporli in maniera corretta', organizzato da Motore Sanità e in collaborazione con Mondosanità.

Durante il webinar verrà affrontato il tema dei farmaci equivalenti. Si discuterà delle differenze regionali di utilizzo e sistemi di monitoraggio, delle aree terapeutiche più critiche, delle best practices regionali, delle proposte operative per diffondere una giusta conoscenza ed appropriatezza prescrittiva e del ruolo della Farmacia dei servizi tra appropriatezza ed aderenza terapeutica. I farmaci equivalenti sono molto più economici dei prodotti originali, con risparmi che arrivano da un minimo del 20% ad oltre il 50%.



PARTECIPANO:

- Pasquale Cananzi, Dirigente Farmacia Centro Regionale Farmacovigilanza e Vaccinovigilanza Regione Siciliana

- Umberto Comberiati, Business Unit Head Teva Pharmaceutical

- Marco Cossolo, Presidente Federfarma Nazionale

- Claudio Cricelli, Presidente SIMG

- Franco Gariboldi Muschietti, Presidente Farmacieunite

- Andrea Mandelli, Presidente Nazionale FOFI

- Carla Mariotti, Rappresentante Cittadinanzattiva

- Elisa Pirro, Commissione Salute Senato

- Franco Ripa, Responsabile Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio-Sanitari, Regione Piemonte

- Roberto Venesia, Segretario Fimmg Piemonte e Coordinatore Area del Farmaco FIMMG

- Michele Uda, Direttore Generale Assogenerici & IBG



MODERANO:

- Giulia Gioda, Giornalista

- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità





Per partecipare al webinar del 25 Settembre, iscriviti al seguente link: https://bit.ly/3cr5KOk













