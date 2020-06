FASE 3, DELIVEROO: riparte l'espansione, 19 nuove città

• Riparte l’espansione: tra maggio e giugno 19 nuove città raggiunge dal servizio. A giugno in 194 città • Espansione, asporto e mance, le nuove iniziative per sostenere la ristorazione • Nuovi trend, sempre più bar e pasticcerie si affidano al delivery: anche il cocktail arriva a casa • Deliveroo for Business: cresce il delivery per la “pausa pranzo” • Prosegue la partnership con McDonald’s

Deliveroo preme sull’acceleratore. La “fase 2” della piattaforma leader dell’online food delivery entra nel vivo e riparte l’espansione territoriale. Alle 175 città nelle quali è già possibile ordinare cibo a domicilio attraverso l’App, si aggiungono infatti 19 nuove città in cui Deliveroo è arrivato a fine maggio e arriverà nel corso del mese di giugno.



Tra le città in cui il servizio sarà presente anche alcune località costiere e di provincia che accompagneranno, in questa stagione particolare, anche le vacanze di molti italiani già in uscita dalle grandi città. Nello specifico, nelle ultime settimane di maggio, Deliveroo è arrivato a Abbiategrasso e Somma Lombardo in Lombardia, San Giovanni Lupatolo in Veneto, Rimini in Emilia Romagna, Ciampino, Guidonia, Sora e Tivoli nel Lazio. A giugno la App sarà disponibile anche a Garlate, Binasco, Magenta e Castiglione delle Stiviere in Lombardia, Mirandola in Emilia Romagna, Portogruaro in Veneto, Biella in Piemonte, Foligno in Umbria, Fabriano nelle Marche, Olbia in Sardegna e Civitavecchia nel Lazio.



Deliveroo per i ristoranti: asporto e mance per ripartire



Sono due le principali novità a sostegno del settore della ristorazione:



• Pick-Up, il nuovo servizio che supporterà i ristoranti nella gestione degli ordini destinati all’asporto tramite piattaforma si espande in Italia, a giugno sarà esteso a tutta la città di Milano e raggiungerà Roma e Cagliari,

• Round-Up. Da oggi è attiva la nuova funzione che permette di dare la mancia al proprio ristorante arrotondando il conto al momento del pagamento dell’ordine o scegliendo l’importo da donare.



“Ciascuno di noi si augura che tutti i ristoranti possano ripartire al più presto e anche noi vogliamo fare la nostra parte per sostenere un settore strategico sul quale insiste il nostro business. Stiamo aprendo nuove città e saremo presenti in ben 194 città entro giugno. Espansione, asporto e mance sono strumenti che aiuteranno il comparto della ristorazione nella ripresa” dichiara Matteo Sarzana, General Manager Deliveroo Italy. “In questi mesi abbiamo già fatto molto, aiutando i ristoranti con interventi mirati e sotto il profilo della liquidità. Vogliamo coinvolgere sempre più consumatori, per sostenere insieme i ristoranti. Abbiamo dimostrato di essere un servizio essenziale. Vogliamo essere una delle chiavi per tornare alla normalità”.



I bar si affidano al delivery e il cocktail arriva a casa Gin-Tonic e Negroni i più ordinati su Deliveroo

Con la “fase 2” cambiano e continuano ad evolversi anche le abitudini dei consumatori. E, con esse, l’approccio degli esercenti nei confronti del food delivery. La consegna di cibo a domicilio infatti non è più soltanto legata ai canali più “tradizionali”, come i ristoranti, ma anche il settore bar, pasticceria e caffetteria. Ad oggi, sono 400 i bar o cocktails bar in piattaforma. Di questi, il 30% ha fatto il proprio ingresso su Deliveroo da marzo in poi. A dimostrazione che, non solo il lockdown, ma anche l’avvicinarsi della primavera e della stagione calda sostiene questa tipologia di consumi anche “da casa”, con il Gin-Tonic e il Negroni che sono tra i cocktails e long drink più ordinati su Deliveroo.



Deliveroo for Business: cresce il delivery per la pausa pranzo

Deliveroo for Business - il servizio di consegna a domicilio dedicato alle aziende che possono creare un proprio account sulla piattaforma per gli ordini - implementa la propria offerta per andare incontro alle esigenze delle aziende e sostenere il business delle mense aziendali. E lo fa alla luce delle nuove necessità organizzative determinate dalla crisi sanitaria. In che modo?



• Per tutte le aziende che prevedono uno spazio comune come una mensa o una cucina, a cominciare da Milano, si prevedono consegne di piatti imbustati monouso, direttamente dai migliori ristoranti della città, attraverso una logistica dedicata.

• Un altro strumento accessorio di Deliveroo for Business, molto apprezzato in questa fase, è stato quello delle Gift Card con cui è stato possibile "accorciare" le distanze tra colleghi: molto dipendenti che hanno ricevuto in regalo un buono Deliveroo hanno avuto la possibilità di consumarlo in contemporanea consumando colazioni o aperitivi in occasioni di meeting virtuali importanti o videocall.



La partnership con McDonald’s

Prosegue anche la partnership con McDonald’s. Tra maggio e giugno, oltre quelli già presenti in piattaforma, il servizio di McDelivery è esteso ai seguenti ristoranti: in Trentino-Alto Adige a Merano, in via Roma; in Lombardia nel ristorante di via Dante Alighieri ad Abbiategrasso, in Via Milano a Somma Lombardo, a Garlate, in Via Boffalora a Magenta, in Via Giuseppe Luraghi ad Arese, presso il Centro Commerciale Binasco a Binasco, in Via Toscanini 2 a Castiglione delle Stiviere, in Strada Costa a Ghedi, in Corso Milano a Vigevano, in SP 14 Rivoltana a Truccazzano e in Viale Monza a Limbiate. In Friuli Venezia-Giulia, McDelivery arriva nel ristorante di Via Antonio Bardelli a Torreano di Martignacco. In Veneto, al Parco Commerciale Retail Park a Portogruaro, presso il Centro Commerciale Valecenter a Marcon e a San Giovanni Lupatoto. In Emilia-Romagna, in Via Flaminia a Rimini, in Via Agnini a Mirandola, in Via Marilyn Monroe a Casalecchio di Reno, in Via Stradiotti a Piacenza. Nel Lazio, in Viale J.F. Kennedy a Ciampino, in Via Appia Nuova in località Frattocchie, in Via Bernardino Alimena e in Via delle Vigne Nuove a Roma (loc. Bufalotta), in Via delle Genziane a Guidonia, in Viale San Domenico a Sora, in Via Tiburtina a Tivoli, in Largo Plebiscito a Civitavecchia, sul Lungomare Toscanelli a Ostia. In Piemonte, in C.so San Maurizio a Biella, in Via Romita a Acqui Terme. In Toscana, in Via Senese a Grosseto, presso il Centro Commerciale Collesalvetti in Via Aurelia a Collesalvetti. In Umbria, a Foligno in Via Fiamenga. Nelle Marche, in Via Dante Alighieri a Fabriano, in Via Gorgolungo a Jesi e in Via Giordano Bruno a Senigallia. In Abruzzo, a Sambuceto. In Campania, in Via Roma presso il Centro Commerciale il Medì a Teverola. In Puglia, in Via Nizza a Cerignola, in Via Rosanna Benzi a Lecce Surbo. In Calabria, nel ristorante di Zumpano e in quello di Gioia Tauro. In Sicilia, in Via Edoardo Garrone a Siracusa. In Sardegna, presso il Centro Commerciale Olbia Mare e in Via Indonesia a Olbia e in Via Lamarmora ad Alghero.



Deliveroo in Italia

Abbiategrasso, Alessandria, Agrigento, Albignasego, Aosta, Arcore, Arezzo, Arosio, Ascoli Piceno, Asti, Avellino, Bari, Barletta, Bellinzago, Belluno, Bergamo, Biella, Binasco, Bologna, Bolzano, Brembate, Brescia, Brindisi, Busnago, Busto Arsizio, Cagliari, Campi Bisenzio, Campobasso, Carpi, Casalecchio di Reno, Caserta, Casoria, Cassano d'Adda, Cassino, Castiglione delle Stiviere, Catanzaro, Cecina, Cesena, Ciampino, Chieri, Chieti, Cinisello Balsamo, Civitavecchia, Cologno Monzese, Como, Concorezzo, Conegliano, Cosenza, Crotone, Curno, Dalmine, Desenzano Del Garda, Desio, Domodossola, Erba, Fabriano, Falconara Marittima, Ferrara, Firenze, Fiumicino, Foggia, Forlì, Foligno, Fossano, Frosinone, Gallarate, Garbagnate, Garlate, Genova, Gerenzano, Giugliano in Campania, Gorgonzola, Grandate, Guidonia, Imola, Imperia, Induno Olona, Jesolo, La Spezia, Lainate, Latina, Lecce, Lecco, Legnano, Lido di Camaiore, Lamezia Terme, L'Aquila, Lipomo, Livorno, Lodi, Loreto, Lucca, Magenta, Marcianise, Mercogliano, Mesagne, Messina, Milano, Mirandola, Modena, Monfalcone, Monserrato, Montano Lucino, Montemurlo, Montesilvano, Monza, Napoli, Nembro, Nerviano, Nocera Superiore, Novara, Nuoro, Olbia, Olgiate Olona, Oristano, Paderno Dugnano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Pioltello, Piombino, Pisa, Pistoia, Pomezia, Pomigliano d'Arco, Portogruaro, Prato, Quartu Sant'Elena, Quartucciu, Ravenna, Reggio Calabria, Rende, Rescaldina, Rimini , Rho, Roma, Salerno, San Benedetto del Tronto, San Giovanni Lupatolo, Santa Maria degli Angeli, San Prisco, Sanremo, San Vittore Olona, San Martino Siccomario, Sarzana, Sassari, Sassuolo, Savona, Schio, Segrate, Selargius, Seriate, Sestu, Settimo Torinese, Silea, Siracusa, Solbiate Arno, Somma Lombardo, Sora, Taranto, Tavernola, Terni, Tettuccio, Tivoli, Thiene, Torino, Tortona, Tradate, Trento, Trentola, Treviso, Treviglio, Trieste, Udine, Varese, Velletri, Venezia-Mestre, Verano Brianza, Verbania, Verona, Viareggio, Vicenza, Vignola, Vimercate, Viserbella, Viterbo.



Come diventare ristorante partner

I ristoranti interessati a diventare partner di Deliveroo possono fare richiesta via web su https://restaurants.deliveroo.com/it-it/

Deliveroo è un premiato servizio di consegna fondato nel 2013 da William Shu e Greg Orlowski. Collabora con oltre 80mila ristoranti e 60mila rider per garantire la miglior esperienza di consegna di cibo a domicilio al mondo. Con base a Londra, Deliveroo impiega 2.500 addetti nei suoi uffici in tutto il mondo e opera in più di

500 città in 12 Paesi tra cui Australia, Belgio, Francia, Hong Kong, Italia, Irlanda, Olanda, Singapore, Spagna, Emirati Arabi Uniti, Kuwait e Regno Unito.