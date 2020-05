Fase II Covid-19 Focus Territorio Anticipare e gestire il cambiamento - 7 maggio 2020

Giovedì 7 maggio, l'Officina Motore Sanità, in collaborazione con BioMedia e grazie alla sponsorizzazione di IPSEN, terrà, dalle 11:00 alle 13:00, il webinar "Fase II Covid-19: Focus Territorio - Anticipare e gestire il cambiamento".

Il focus sarà dedicato al territorio, dove non si può prescindere dal confronto fra tutti gli attori coinvolti a livello nazionale e regionale, anche coinvolgendo comuni, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, farmacisti territoriali. Bisogna definire la “rete” definendo ruoli e competenze chiari e bisogna far riferimento ad una task force di esperti in grado di dare gli elementi per poter fare scelte politiche/economiche appropriate.



Tra gli altri, saranno presenti: Walter Locatelli, Commissario Straordinario A.Li.Sa. Regione Liguria, Francesco S. Mennini, Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Annarosa Racca, Presidente Federfarma Lombardia, Franco Ripa, Responsabile Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio-Sanitari, Regione Piemonte e Carlo R. Tomassini, Direttore Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale Regione Toscana.





Per partecipare al webinar, iscriviti al seguente link: https://bit.ly/2SFqqcm









