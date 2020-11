Fazzom, l’e-commerce che sta facendo impazzire il web

Se stai pensando di comprare un nuovo paio di scarpe online, Fazzom fa al caso tuo. Scordati consegne poco affidabili e tempi de reso ridicoli, con Fazzom sarà tutta un’altra esperienza.

Probabilmente avrai già sentito parlare di Fazzom, ma se anche tu vuoi scoprire veramente di cosa si tratta, continua a leggere e preparati a rimanere a bocca aperta.

Si tratta del un e-commerce che offre al cliente tantissimi servizi e una vasta gamma di interessantissimi prodotti, scopiamo quali!



Innanzitutto con Fazzom la consegna è gratuita in tutta Italia e in Svizzera, così come il reso, inoltre avrai a tua disposizione ben 100 giorni per decidere se restituire il prodotto in totale libertà e comodità; ma non finisce qui! Se stai cercando la scarpa perfetta, su Fazzom la troverai, non c’è dubbio, avrai infatti a tua disposizione una vastissima gamma di ben 30.000 prodotti di 750 marchi diversi; da Adidas a Emporio Armani, troverai quello che fa al caso tuo.



Streetwear o elegante? Tacco o sneakers? Su Fazzom troverai sempre la cosa adatta al tuo stile, sia che tu voglia essere sportivo e alla moda, sia che tu stia cercando una scarpa perfetta per le serate più eleganti. E se ti piacciono entrambe, non ti resta che usufruire delle esclusive offerte di Fazzom per acquistare sempre al miglior prezzo possibile! Qualità dei prodotti e dei servizi, puntualità delle consegne e prezzi imbattibili sono ciò che permettono a Fazzom di soddisfare sempre ogni cliente; se anche tu stavi cercando un e-commerce affidabile come questo, vai su Fazzom.com, tantissime offerte ti stanno aspettando.



Non perderti il Black Friday e il Cyber Monday di Fazzom il 27 e 30 Novembre!

Sarà la perfetta occasione per rifarti il guardaroba e stupire tutti i tuoi amici con le tue bellissime scarpe nuove acquistate al miglior prezzo sul mercato.



A 45 anni, Gaetano Russo dopo una lunga esperienza nel mondo della moda, realizza il suo sognano di creare la sua azienda, quella che gli assomigli di più e così - dopo molte riflessioni - decide di creare il proprio sito per la vendita di scarpe on-line. Il 01 Luglio 2019 si lanciano così nell'avventura e creano Fazzom.



Il nome viene scelto perché Fazzom doveva e deve fare BOOM nel mondo del commerce e internet . Idea e deve esplodere come una bomba nei prossima anni …

L'entusiasmo, la qualità del progetto e la sua originalità attirano professionisti, investitori, marche e operatori che si ritroveranno ben presto trascinati in questa avvincente avventura.



