Federico Motta Editore: un focus sull’Impero persiano

Una Casa Editrice che si occupa di storia, di scienza e di arte seguendo sempre le tendenze dell’innovazione: Federico Motta Editore vanta collaborazioni importanti e longeve come quella in passato con Umberto Eco, che ha lavorato per oltre dieci anni alla collana “Historia”.



Per capire il nostro presente, è necessario partire dal passato: Federico Motta Editore invita con autorevolezza e chiarezza allo studio della storia. Tra le aree oggi più calde per la politica internazionale vi sono sicuramente il Medio Oriente e il Vicino Oriente. Tra i popoli più importanti che dominarono questi luoghi vanno studiati e compresi i Persiani, che diedero vita a uno degli imperi più estesi della storia antica: partiti dall’attuale Iran, assoggettarono gran parte del Vicino Oriente e giunsero ad est fino all’Anatolia e all’Egitto. È possibile scoprire di più sulla storia di questo antico popolo e sui conquistatori che lo resero grande grazie ai saggi presenti nei volumi de l’“Antichità”, opera in cinque volumi curata da Umberto Eco epubblicata da Federico Motta Editore. Nei saggi di Michael Jursa si racconta come i Persiani divennero la popolazione dominante del Vicino Oriente nel VI secolo a.C., rappresentando il cuore della parte occidentale dell’attuale Iran. Grazie al regno di Ciro e di Cambise, la Persia assoggettò Babilonia ed Egitto, costituendo l’impero più grande dell’antichità dopo quello romano e quello macedone di Alessandro Magno. Il vastissimo territorio si estendeva dalla penisola anatolica e dall’Egitto fino agli attuali Iraq e Iran. Il racconto prosegue con i grandi conquistatori Dario (521 - 486 a.C.) e suo figlio, Serse (486 - 465 a.C.).



Federico Motta Editore: la storia e le peculiarità



Un marchio che da oltre 90 anni è sinonimo di autorevolezza, cultura e qualità: Federico Motta Editore non si limita a pubblicare Enciclopedie, ma ha spaziato dall’editoria per ragazzi (MottaJunior) alle collane di architettura fino alle riviste di moda. La collana di libri d’arte e fotografia, con la pubblicazione di famosi cataloghi di grandi mostre, ha acquisito particolare prestigio negli anni ’90 e nel primo decennio del 2000 grazie alla collaborazione con musei nazionali e internazionali. Per anni la Casa Editrice ha lavorato con autori del calibro di Umberto Eco (collaborazione durata oltre dieci anni, per la stesura delle opere della collana “Historia”) e Margherita Hack. Tra le maggiori partnership intraprese da Federico Motta Editore vi sono quelle con Telecom, Telefono Azzurro, Zecchino d’Oro, Rai, il Ministero dell’Istruzione, Disney, il “Corriere della Sera” e “Il Sole 24 Ore”. Da sempre attenta all’innovazione, la Casa Editrice si è dedicata alla realizzazione di strumenti all’avanguardia come le Tavole Transvision, il Sonobox, i CD-Rom e Internet (Enciclopedia Motta con Internet TV, progetto Internet Motta Club).