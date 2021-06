FEEL VENICE 2021: parte il conto alla rovescia per l'evento che celebra il patrimonio enologico dell'area di Venezia

La cornice affascinante dell’antico giardino del Convento dei Carmelitani Scalzi di Venezia, sabato 3 luglio 2021 ospiterà la kermesse dedicata ai vini delle cinque denominazioni tutelate dal Consorzio Vini Venezia.

FeelVenice 2021 è in procinto di cominciare. Un piccolo evento ricercato per celebrare la ricchezza enologica dell’area di Venezia, il tutto in una veste rinnovata: una data estiva, il 3 luglio 2021, e cinque isole di degustazione quante sono le denominazioni tutelate dal Consorzio disseminate all’interno dello splendido giardino in fiore del Convento dei Carmelitani scalzi di Venezia. “Siamo entusiasti e orgogliosi di dare il via ad uno dei primi eventi pubblici del vino del nostro territorio dopo i complessi mesi appena trascorsi – commenta Stefano Quaggio, Direttore del Consorzio Vini Venezia. “Sarà un’occasione di festa, realizzata in tutta sicurezza, e volta a celebrare il patrimonio enologico tutelato dal Consorzio e al contempo Venezia nell’anno in cui ricorrono i 1600 anni dalla sua fondazione”.



Protagonisti i vini provenienti dalle 5 diverse denominazioni consortili: DOC Piave, DOC Lison Pramaggiore, DOC Venezia, DOCG Malanotte e DOCG Lison che il pubblico di wine lovers ed esperti potranno degustare a partire dalle ore 14:00, facendo un vero e proprio viaggio alla scoperta dei vini della Serenissima.



Sarà possibile partecipare alla giornata registrandosi in loco o prenotando su questo link. In più, per tutti gli appassionati saranno organizzate 2 degustazioni guidate (su prenotazione e a numero chiuso, con un massimo di 20 ospiti per ogni turno), in collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier Veneto - Delegazione di Venezia, durante le quali gli ospiti potranno esplorare storia e peculiarità del Lison DOCG e del Malanotte del Piave DOCG. Anche per le degustazioni guidate è necessario prenotarsi al seguente link.



FeelVenice è anche un momento dedicato all’arte e alla cultura enologica: durante la giornata, infatti, la chiesa seicentesca del Convento e l’antico Brolo saranno aperti al pubblico e visitabili. Inoltre, gli ospiti potranno andare alla scoperta del meraviglioso vigneto-collezione della biodiversità viticola situato nel giardino, uno spazio che racchiude più di 20 preziose varietà, recuperate da diversi orti e giardini veneziani.



Un appuntamento imperdibile, un’esclusiva festa d’estate dedicata al vino del territorio, all’arte e alla cultura che si svolgerà in totale sicurezza e nel rispetto della normativa anti-Covid.



Per informazioni: www.consorziovinivenezia.it



Appuntamenti dedicati al vino



Degustazione libera aperta al pubblico su prenotazione: dalle ore 14:00 alle ore 21:00

Degustazioni guidate su prenotazione:



DEGUSTAZIONE LISON DOCG

Inizio ore 15:00

Pubblico: accreditati



DEGUSTAZIONE MALANOTTE DOCG

Inizio ore 18:00

Pubblico: accreditati



Appuntamenti culturali

Per raccontare il giardino segreto, nascosto dalle alte mura del convento, durante la giornata saranno proposte visite guidate nel Brolo e al vigneto potendo così passeggiare tra le viti, gli orti, il frutteto, l'oliveto lasciandosi inebriare dal profumo dei fiori e delle erbe aromatiche e officinali. Sarà inoltre possibile visitare la chiesa di Santa Maria di Nazareth.



All'entrata sarà possibile devolvere 10 €, come offerta responsabile che andrà destinata ai Frati Carmelitani Scalzi (riservata ai maggiori di anni 18, in quanto i minori entrano gratuitamente), mentre sarà prevista una cauzione per il calice da degustazione a 5 €.