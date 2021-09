Ferrari Fashion School presenta Ultragreen Simposio. La rivoluzione della moda sostenibile

L'Accademia presenta in tre esclusivi eventi, il 9 - 18 e 25 settembre, il progetto, le attività e i protagonisti di Ultragreen.

Ferrari Fashion School si prepara ad inaugurare il nuovo anno accademico con tre eventi che racconteranno ULTRAGREEN: MODA E ARTE NEI LUOGHI DELLA CITTÀ, il progetto promosso insieme al contributo di Regione Lombardia, che mette al centro la realizzazione di una Moda Sostenibile, che dialoga con la città, con il territorio e con i luoghi significativi dal punto di vista culturale, sociale e ambientale.



“Il mondo della moda ha bisogno di una rivoluzione, ci piace pensarla in modo dolce, che inizi dalle scelte di ognuno, dal proprio armadio, a volte basta poco: già cambiando il nostro mindset e le nostre abitudini di acquisto sarà possibile ottenere risultati importanti.” Ad inquadrare il tema, Silvia Ferrari Presidente di FFS che insieme a Gianluca Brenna Presidente del Gruppo Filiera Tessile di Confindustria Como imprenditore storico del tessile comasco con la Stamperia di Lipomo apriranno i lavori del Simposio #Ultragreen La rivoluzione della moda sostenibile, che sarà trasmesso in diretta streaming sui canali Facebook, YouTube e Instagram di FFS

Giovedì 9 Settembre 2021 dalle 11.00 alle 13.00.



"La spinta alla sostenibilità dettata da una consapevolezza sempre più radicata di consumatori e aziende della produzione sta cambiando l'intero Fashion System, insieme alla trasformazione digitale”, aggiunge Silvia Ferrari “Un cambiamento positivo che può portare a nuove opportunità e occasioni si sviluppo. E la pandemia da Coronavirus può essere l’occasione giusta per ripensare l’intero settore”.

Ferrari Fashion School nell'ultimo anno ha voluto puntare su queste tematiche, ragionando e progettando attività strutturate, aprendosi e confrontandosi soprattutto con i suoi studenti sul tema dell’ambiente, affrontando la grande sfida dell’economia circolare. A tal proposito è nata l’esigenza di coinvolgere partner e professionisti nell’ottica di approfondire queste tematiche, come specifica il Presidente di FFS: “Abbiamo incontrato esperti, organizzato workshop e occasioni di confronto e dialogo, abbiamo progettato insieme alle più importanti aziende della filiera tessile, studiando materiali e soluzioni, insieme agli studenti che presenteranno questi progetti in 4 luoghi simbolo della città: La Triennale di Milano, Hangar Bicocca, Mind Milano Innovation District ed infine il Parco di Ferrari Fashion School in Via Savona 97, il tutto durante la Design week di Milano. Sarà una bella occasione di ripresa e rinascita; abbiamo voluto dare a questa operazione una chiara impronta di sostenibilità e rispetto dell’ambiente che ci circonda”.



Il nostro compito come realtà dell’alta formazione nella moda è fornire tutte le competenze e gli strumenti ai nostri talenti per dare forza e contribuire al cambiamento Green. Ogni volta che spendiamo, scegliamo per il mondo che vogliamo. Comperare abiti da brand di moda responsabile, o assicurandosi che siano composti in materiali organici o riciclati è la chiave per promuovere il cambiamento dal basso necessario all’evoluzione della moda verso la sostenibilità. Noi siamo impegnati in questa rivoluzione insieme ai giovani. Questo, secondo Silva Ferrari, il claim, l’impegno e la vision di Ferrari Fashion School nell’ideazione e sviluppo di ULTRAGREEN.



Durante il Simposio del 9 Settembre, seguiranno i contributi di tutti i protagonisti del progetto, tra cui Tiziano Guardini, Eco Designer e mentore, il quale inaugurerà l’evento e illustrerà il lavoro e la ricerca creativa sviluppata dagli studenti:

"Quando si aprono delle strade nuove e queste sono "buone" per tutti è doveroso condividere quello che si è appreso nel percorso.. Che è ancora in divenire. Il progetto ULTRAGREEN è una di queste occasioni per approfondire l'argomento della sostenibilità nell'industria moda. Loro sono le generazioni che potranno reinventare gli approcci produttivi e creare una sinergia concreta con il nostro "unico" pianeta".



A seguire interverranno importanti ospiti e i partner istituzionali che hanno supportato Ferrari Fashion School in questo progetto:



Riccardo Carrapa, docente Ferrari Fashion School

Matteo Ward, imprenditore, impegnato in collaborazioni con innovatori nel settore della sostenibilità Paolo Marcesini, Direttore di Italia Circolare

Franco Mantero, AD mantero Seta Spa

REVIBE Team Upcicling

Stefano Colombo, Presidente Colombo Industrie Tessili

Maddalena Terragni, Direttrice Fondazione Antonio Ratti

Andrea Batilla, Giornalista e Scrittore di Moda

Marina Nelli, Textile Advisor

Angelo Crespi, Direttore Scientifico Valore Italia

Franco Mantero, AD Mantero Seta Spa

Graziano Carbone, Global VM Creative Designer presso Loropiana

Paolo Aquilini, Direttore del Museo della Seta di Como

Alberto Boffi, Fratelli Boffi

A coordinare l’evento il giornalista Valentino Odorico e Salvatore Amura.



IL CONCEPT

Il progetto ULTRAGREEN si basa sul riutilizzo e sulla rielaborazione di capi di abbigliamento già esistenti, al fine di regalare loro una nuova vita, nel pieno rispetto della sostenibilità.

L'output finale è frutto del talento, della ricerca creativa, del senso estetico, della capacità organizzativa e progettuale, del lavoro in team degli studenti di Ferrari Fashion School, così come della collaborazione tra l'Accademia ed i professionisti così come le aziende del settore.



Grazie al supporto di cinque tra le più importanti aziende tessili a livello internazionale come PINTO, MANTERO, RATTI, COLOMBO INDUSTRIE TESSILI, STAMPERIA LIPOMO, nonché della guida di

due importanti Mentori come lo Stilista Tiziano Guardini e il giornalista e critico d'arte Angelo Crespi, gli studenti hanno avuto la possibilità di lavorare ad un progetto che mette al centro Moda, Sostenibilità, Arte e Innovazione grazie al supporto di aziende, professionisti ed esperti che, insieme ai docenti di FFS, hanno supportato gli studenti, sia ai fini della progettazione che in vista dell' allestimento e dell' esposizione finale che si chiuderanno con la sfilata.

I progetti saranno allestiti nel mese di Settembre 2021 con un’attività ad hoc presso 4 location selezionate come luoghi significativi dal punto di vista culturale, sociale e ambientale della città di Milano, attraverso un evento itinerante, le quali ospiteranno gli allestimenti dei progetti, raccontati e documentati attraverso materiale multimediale e reportage fotografici, realizzati dagli studenti dell'Accademia.



L’EVENTO DI APERTURA

I progetti saranno poi allestiti il giorno 18 settembre 2021 presso la Sede di Ferrari Fashion School, in Via Savona 97, Milano presso il parco privato dell'Accademia.

L’iniziativa sarà inoltre celebrata con un vernissage, a partire dalle 18:00, presso il dehor esterno di Ferrari Fashion School, a cui saranno invitati giornalisti e ospiti illustri.

I progetti di allestimento per le installazioni hanno previsto l'utilizzo di soli materiali ecosostenibili, reperiti anche da oggetti riciclati, rigenerati e 100% green, in armonia con il contesto urbano delle 4 location espositive.

I progetti successivamente saranno trasferiti in forma statica, per tutta la settimana successiva dal 19 al 25 Settembre, all'interno degli spazi della Sede dell'Accademia.



L'EVENTO CONCLUSIVO

A concludere l'evento sarà la Sfilata del 25 Settembre alle ore 18:00, durante la quale, presso la Sede di Ferrari Fashion School in Via Savona, 97 Milano verranno presentati i progetti e le creazioni degli studenti di Ferrari Fashion School.



LE TAPPE PRINCIPALI DEL PROGETTO

28 maggio 2021. Lancio del progetto Ultragreen. Lo stilista Tiziano Guardini incontra gli studenti selezionati per il progetto nello spazio verde di Savona 97.

8 giugno 2021. Incontro degli studenti con il giornalista e critico d'arte Angelo Crespi: contributo attraverso un talk su natura e arte e cosa lega questi due mondi.

15 giugno 2021. Call da Parigi con Revibe Upcycling e gli studenti di FFS. Revibe è una Startup nata da poco, ma già autorevole all'interno del contesto della sostenibilità: è una piattaforma di vendita online in cui designer emergenti che operano nel pieno rispetto dell'ambiente e con materiali riciclati o ecosostenibili possono vendere le loro creazioni.

28 giugno 2021. Call con il presidente di Italia Circolare Paolo Marcesini e gli studenti di FFS: un progetto editoriale che valorizza, racconta e comunica la cultura dell’Economia Circolare in Italia.

2 luglio 2021. Incontro in sede con Valentino Odorico, docente di semiotica della moda e giornalismo, fondatore e CEO della NAZCA SRL, società internazionale di comunicazione che segue i progetti di numerosi brand di moda e che ha appena concluso la conduzione della sua rubrica sulla moda ecosostenibile ad Ogni Mattina in onda su TV8.

9 Settembre 2021. SIMPOSIO #Ultragreen La rivoluzione della moda sostenibile, che si potrà seguire in diretta streaming sui canali Facebook, YouTube e Instagram di Ferrari Fashion School dalle ore 11:00 alle ore 13:00.

18 Settembre 2021. Via Savona, 97 Milano - Giardino - Vernissage di Inaugurazione Mostra #Ultragreen La rivoluzione della moda sostenibile: dalle ore 18:00 alle ore 20:00, presentazione dei progetti e allestimenti degli Studenti di Ferrari Fashion School.

25 Settembre 2021. #Ultragreen & Graduate Fashion Show: Via Savona, 97 - Giardino, ore 18:00, Sfilata ed evento di chiusura dell'anno accademico 2020/2021 con la presentazione dei progetti e creazioni degli studenti dell'Accademia.