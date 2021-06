Ferrari Trento è il brindisi ufficiale di W Series

W Series, il campionato internazionale femminile di monoposto, annuncia che Ferrari Trento sarà suo “Official Sparkling Wine Partner” per la Stagione 2021. Dopo la Formula 1, la Casa trentina completa con la massima serie femminile il proprio legame con il mondo dell’alta velocità

Le bollicine italiane per eccellenza, già brindisi ufficiale del Campionato di Formula 1®, suggelleranno le otto gare in programma per il campionato femminile W Series, che partirà in concomitanza con il Gran Premio della Stiria, in Austria, il 26 giugno. Ferrari Trento sarà sia sul podio con bottiglie formato Jeroboam, sia nelle aree hospitality di tutte le tappe della stagione, portando anche nel mondo delle corse al femminile quell’inconfondibile tocco di Arte di Vivere Italiana che rende uniche le sue bollicine.



“W Series ha molto da celebrare quest’anno - ha dichiarato Catherine Bond Muir, Amministratore Delegato di W Series. - Abbiamo avviato la partnership con Formula 1®, grazie a cui le nostre campionesse gareggeranno in alcuni dei circuiti più iconici del Campionato. Non c’è miglior modo di festeggiare il nostro arrivo sul palcoscenico più importante del mondo dei motori che con un calice di Ferrari Trentodoc, il pluripremiato brindisi della Formula 1®. Avere un partner di Formula 1® è un’ulteriore approvazione della mission di W Series e sono lusingata che Ferrari Trento abbia riconosciuto il valore di allinearsi con noi.”



“E’ con grande orgoglio che completiamo la nostra presenza nel mondo delle corse grazie alla partnership con W Series – ha commentato Matteo Lunelli, Presidente e Amministratore Delegato di Ferrari Trento. – Riteniamo che la leadership femminile sia una causa importante, che deve essere sostenuta anche facendo emergere il ruolo delle donne nello sport. Abbiamo avuto il piacere di vedere molte fantastiche atlete brindare con Ferrari Trento nel corso della nostra storia e siamo lieti di proseguire questa bella tradizione aggiungendo le campionesse di W Series nella nostra “hall of fame”! “