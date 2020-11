Ferro13, la Cantina veronese novità assoluta nel panorama vitivinicolo italiano, presenta le playlist di Natale

Iconici brani musicali da ascoltare in compagnia delle migliori bottiglie per un percorso autentico nell’eccellenza enologica del Bel Paese

Raffinate, moderne, rock, indie, classiche, jazz, sono le playlist create dal sound designer e DJ Lorenzo Fassi per Ferro13, la cantina veronese che propone sul proprio canale Spotify Ferro13 Winery colonne sonore da ascoltare in abbinamento alle loro migliori referenze. Chicche della durata di 1 ora per accompagnare le prossime festività natalizie e non solo, all’insegna di momenti di relax e ovviamente di ottimo vino.



The Boss, Gentleman, Nerd, Hipster, Hashtag, Hacker, Link e The Lady sono i vini prodotti dalla Cantina, rappresentativi di otto regioni italiane: Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Toscana, Puglia e Sicilia. Vini immediati, d’impatto visivo, gustosi e godibili.



Le playlist raccontano la forza dirompente di questi vini come Nerd che parte dalla psichedelia dei Pink Floyd per declinarne le influenze fino ai nostri giorni mantenendo un tono morbido ma al tempo stesso di grande incisività. Hipster che trasporta nelle atmosfere indie tra rock e melodie alternative. Hashtag che racchiude brani simbolo di aggregazione e di tendenza dagli anni 60 a oggi. Raffinata, moderna e classica è la playlist di Gentleman perché l’eleganza non passa mai di moda. The Lady è un omaggio al mondo musicale femminile e infine Hacker che delinea un percorso di contaminazione tra elettronica, jazz e classica.



Una proposta originale e divertente che rispecchia il DNA di Ferro13, Cantina nata una sera durante una cena, quando quattro amici, giovani imprenditori con background professionali diversi, ma uniti dalla passione per il mondo del vino, si incontrano. Uno scambio di vedute, un confronto di idee e la voglia di impegnarsi in un progetto comune che in quel momento era in cerca di una forma. Siamo nel 2011 e Marco Bernabei, Alberto Buratto, Gabriele Stringa e Alberto Zampini si trovavano proprio in Via Ferro, 13.



Quattro anni più tardi, il sogno diventa realtà, quando Alberto Zampini memore di quella serata riunisce di nuovo il gruppo per trasformare quell’ispirazione, in ciò che è oggi Ferro 13, una cantina atipica, che sovverte gli schermi tradizionali e i canoni classici proponendo un nuovo modo di comunicare il vino e i suoi attori. Lo scopo? Raccontare il meglio dell’eccellenza vitivinicola dell’Italia coinvolgendo un pubblico il più ampio possibile: dal neofita, all’amatore fino all’esperto attraverso un linguaggio e un approccio moderno, non convenzionale e contemporaneo.



Attraverso i vini e le rispettive caratteristiche organolettiche, i soci raccontano anche le proprie personalità. Si presentano. Le etichette infatti riportano, caso decisamente unico, il nome, cognome e numero di telefono della persona, che si pone così come garante della qualità. Ma non solo. Ogni socio ha associato alla “propria” referenza un brano musicale e cinematografico da abbinare alla degustazione.



I vini:

The Boss: è prodotto in onore del Gruppo. È il leader, sintesi della vision dei quattro soci, appassionati di innovazione, che vedono nel vino uno strumento di comunicazione della cultura contemporanea. È un Prosecco Doc Millesimato Extra Dry nato dalle colline della Marca Trevigiana, a circa 100 metri di altitudine. Dal perlage fine, è un vino forte, equilibrato, deciso, dai toni fruttati e floreali. Nel 2017 The Boss si è guadagnato la Medaglia d’Oro al Frankfurt International Trophy. Vitigno Glera, gradazione alcolica: 11 % Vol. Prezzo: 16,00 €.



Gentleman: “alter ego” di Marco Bernabei, è la prova vivente che i “gentiluomini” esistono ancora, educati, rispettosi, coerenti con i loro valori, nella vita e nel lavoro. Questo vino è un Pinot nero dell’Oltrepò Pavese DOC, nato sulle colline, a 130 metri sul livello del mare e vinificato in stile Borgogna, in tini troncoconici di legno di 30 quintali l’uno a temperatura non controllata. Presenta note di frutti rossi e ribes. Gradazione alcolica: tra 12.5 e 13 % Vol, in relazione all’annata. Prezzo: 15,00 €.



Nerd: è l’altro volto di Alberto Buratto, l’uomo delle analisi e dei numeri, veneto di nascita e siciliano d’adozione. Espressione unica del Nero d’Avola Sicilia Doc, nasce su una selezione dei migliori territori Siciliani. Vino apparentemente morbido, ma che si esprime in modo forte e deciso. Il profumo ricorda note floreali e speziate di anice e cannella. Gradazione alcolica: tra 13 e 13.5 % Vol., in relazione all’annata. Prezzo: 11,00 €.



Hipster: 100% Negroamaro Puglia IGT, nasce sulle coste adriatiche e ioniche. Complesso e strutturato, il vino ha sentori di frutti a bacca rossa e ribes e note di pepe e di spezie. Alter ego di Gabriele Stringa, il creativo del gruppo, sintesi di passato e futuro ed espressione di una cultura internazionale, che ha fatto di barba e baffi il suo segno distintivo. Gradazione alcolica: circa 13 % Vol. Prezzo: 11,00 €.



Hashtag: è la persona che aggrega, che unisce, un Sauvignon Varietale Italia, alter ego di Alberto Zampini. Perfetta rappresentazione del presente e del futuro. Originario del Veneto orientale, le sue uve vengono raccolte a bassa temperatura e mantenute in macerazione a freddo per circa 7 giorni. È molto apprezzato per la spiccata acidità e mineralità. Gradazione alcolica: 12.5 % Vol. Prezzo: 15,00 €.



Hacker: 100% Sangiovese Toscana IGT, nasce nel cuore della Toscana, sulle colline tra Firenze, Arezzo e Siena. È un vino che presenta note di viola mammola e di piccoli frutti rossi. Dedicato a tutti gli innovatori, la comunicazione e il digitale sono il suo mondo, computer e altri device i suoi strumenti. Gradazione alcolica: fra 13 e 13.5 % Vol, in relazione all’annata. Prezzo: 14,00 €.



Link: è la “Mascotte” di Ferro13, un Brut Rosé Spumante Modena Doc Millesimato. Fresco, vivace e seducente, nasce sulle colline modenesi a 170 metri di altitudine. Uno spumante 100% Grasparossa con un bouquet aromatico fragrante e dalle note ammalianti. Gradazione alcolica: 12 % Vol. Prezzo: 14,00 €.



The Lady: essenza femminile del vino, è un omaggio alle donne, al loro fascino, alla loro bellezza ed eleganza. Pinot Grigio DOC delle Venezie, nasce sulle colline del TriVeneto. Gradazione alcolica: tra 12 e 12.5 % Vol, in relazione all’annata. Prezzo: 13,00 €.



Ferro13 è una storia moderna, che vuole fare la differenza e rendere il mondo del vino sempre più democratico ed empatico. Farlo conoscere attraverso un linguaggio immediato, emozionale per parlare alle nuove generazioni e per diffondere una cultura enologica, affinchè tutti possano godere degli straordinari frutti di un settore patrimonio del nostro paese.



Ferro13 è una Cantina veronese nata da un’idea di Marco Bernabei, Alberto Buratto, Gabriele Stringa e Alberto Zampini, quattro amici con esperienze professionali diverse ma accomunati dalla passione per il mondo del vino. Un amore così forte da spingerli a gettarsi in un progetto comune per realizzare il sogno. Grazie a un lavoro attento e capillare Ferro13 ricerca i vigneti migliori, quelle uve che possono portare in bottiglia il massimo della qualità da tutti i punti di vista. Ogni referenza di Ferro13 è un microcosmo, un blend dove trovano spazio territori, uve e sistemi di vinificazione volti a produrre etichette secondo i più alti standard enologici. Ferro13 ricerca non solo l’innovazione, ma anche la tradizione, perché segue ogni passo per garantire sempre l’eccellenza e trovare le sfumature e le espressioni migliori di ogni vitigno.

Nel 2016 la prima vendemmia che poi ha portato a una produzione di 8 tipologie di vini da 8 regioni diverse. Una Cantina non convenzionale che si presenta attraverso referenze innovative, a partire dai nomi e dall’etichetta. Ogni prodotto è l’alter ego di ogni socio a cui si aggiunge The Lady, come tributo alle donne, The Boss che rappresenta il Gruppo e Link come mascotte aziendale. Nel 2019 Ferro13 ha venduto 306.000 bottiglie totalizzando un fatturato di 1.2 milioni di €uro. Attualmente è presente in alcuni dei mercati globali del vino più importanti, quali Europa, Americhe, Russia, Sud-Est Asiatico, Australia e Africa, per un totale di 45 Paesi del mondo.