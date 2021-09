Festival Cinema, De Vita - Maiorano Candidati al premio Culturale - Sociale

Salvo De Vita, Salvatore Maiorano, una forza, una promessa per le nuove produzioni cinematografiche Italiane... Progetti candidati a Festival nel 2022..scopri il tutto!!!

Amici del web, lieti di comunicarvi la notizia che lasciera' sorpresi tutti noi! Come ben noto due nomi noti del web ma con caratteristiche differenti, Salvo De Vita e Salvatore Maiorano. Il primo noto Produttore Artistico decennale e Foto Giornalista Professionista nonche' Autore, il secondo, Noto Video maker, Film Maker, titolare della SM movie di Salvatore Maiorano con un esperienza cinematografica, regia, sceneggiatura da oltre dieci anni.



Insieme, De Vita - Maiorano, decidono di unire le loro passioni, esperienze lavorative, idee innovative, progetti vari Cinematografici.

La notizia bomba e' l'annuncio del Progetto firmato intitolato: La Vita e'....progetto Cortometraggio Cinematografico, basato su una storia vera, rivolta alla categoria Cultura e Sociale.



Il cortometraggio e' candidato a due premi nel 2022:

Premio Letterale, Culturale, Sociale Ass. "Engel Von Bergeiche" in Regione Basilicata

Nuovo Festival Cew (Cinema Emergente Web) Emilia Romagna.



Successivamente, il Film - Cortometraggio, e' visibile al pubblico su Piattaforme Social Network (Facebook, You tube con varie Rassegna Stampa) e su Piattaforme Digitali Cinematografiche varie.



La Sezione Ufficio Stampa Nazionale, e' affidata all'Ufficio Stampa MP di Salvo De Vita, che ne cura la notizia su Piattaforme Nazionale Italiane.



Le riprese saranno svolte ed eseguite in Regione Campania e Basilicata dal 22 al 24 di Ottobre 2021.



Casting Ufficiali,sono gestiti dalla MP di Salvo De Vita, che ne tutela la responsabilita' dei procedimenti burocratici. La scenografia, e' firmata S. De Vita - S. Maiorano, la regia di Salvatore Maiorano, Responsabile e Assistente Regia: Katia Galeazzi.



La particolarita' e raffinatezza di questo cortometraggio,e' data dalle riprese con il sistema drone pilotato da Dylan Bertolini, che ne curera' soprattutto la fotografia di scena,ma soprattutto la qualita' delle riprese in definizione 4K Cinematografico.



I Casting sono aperti in via Ufficiale dal Giorno 27 Settembre al 30 Settembre 2021,dalle ore 17.00 alle 19.00,in modalita' web. Per la candidatura, Inviare una mail Contenente n 2 Foto Recenti e un curriculum Artistico Digitale.

Mail Ufficiale: salvatore198555@live.it

Non si accettano curriculum stropicciati, non leggibili, foto volgari.



Si ricerca la seguente Figura:



Attrice per il ruolo di Psicologa ... eta' max 45 anni,aspetto semplice e maturo. No tatuaggi in vista.





Altri ruoli sono gia' stati definiti e selezionati dagli Autori e Produttori del Corto mediante agenzie di spettacolo.



N.B. Non si garantisce successo immediato e ne futuro. Se la candidatura dovesse riscontrare dei risultati accettati dalla MP di Salvo De Vita,lo stesso candidato, sara' ricontattato entro 5 giorni successivi per la proposta ufficiale contrattuale per il cortometraggio.



Il progetto e' tutelato dall'Avv. Aurelio Pace, legale e tutela della MP DI Salvo De Vita.



Ufficio Stampa MP di Salvo De Vita.