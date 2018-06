Festival Internazionale Città di Uta (CA) - 29^Edizione Dal 27 al 30 Luglio 2018

Il Concorso Canoro Musicale Internazionale della Città di Uta (Ca), giunto alla 29^edizione, quest’anno si terrà dal 27 al 30 Luglio. Anche il Comune di Sorso (SS) si prepara ad ospitarlo.

L’Associazione Stelle e Umanità & Soul Voice di Uta (Cagliari), con il patrocinio del Comune di Uta, del Comune di Sorso e il sostegno della Fondazione Mariele Ventre;

organizzano dal 27 al 30 Luglio 2018, la 29^ edizione del Festival Internazionale Città di Uta.

Concorso Internazionale Canoro Musicale:

- Premio Internazionale Città di Uta;

- Premio Maria Giovanna Mallei;

- Premio Mariele Ventre.



Quest’anno il Festival Internazionale Città di Uta, oltre naturalmente al Comune di origine (da cui prende il nome), si impreziosisce di un’altra splendida Piazza a Nord della Sardegna: Sorso.

Fortemente voluto dal Comune di Sorso (SS), promosso dall’Assessorato alla Cultura, Pubblica istruzione, Politiche comunitarie, Turismo e Spettacolo - Pari opportunità guidato dal Vice Sindaco, dott.ssa Raffaella Barsi e patrocinato dall’Amministrazione Morghen. Il Festival, tra i più prestigiosi del Sud Sardegna e unico nel suo genere sull’Isola, giunto alla 29^ edizione farà tappa il 28 luglio 2018 a Sorso, per la presentazione della semifinale che si terrà in Piazza Garibaldi dalle ore 20.30 a ingresso libero.

ll Comune di Uta, invece, accoglierà il “suo Festival” il 29 luglio per la finale del Concorso e per la serata di gala e premiazione, nella cornice della splendida Piazza Santa Maria, dalle ore 21.00, (ingresso libero).

Le serate saranno presentate dallo showman Christian Luisi che per bravura e versatilità conduce importanti eventi nelle piazze della Sardegna.



Il Festival nasce e si sviluppa con la grande passione di chi crede in un sogno. Tanti e grandi i sacrifici di Maria Giovanna e di Susanna Mallei, ostinata quest’ultima a non abbandonare quel sogno, dopo la scomparsa della sorella. Grazie all’attenzione e sensibilità del Comune di Uta e dei Comuni che hanno accolto negli anni la manifesrazione, e quest’anno anche al prezioso supporto di Sorso, il sogno continua.

Naturalmente sarebbe auspicabile che oltre a tutte le realtà su citate, il Festival Internazionale Città di Uta ricevesse il riscontro anche dei privati, in modo da garantire continuità e crescita non solo al Festival, ma anche ai sostenitori del territorio e non solo, per via della sua “storia” e ampia diffusione.



Mission del Festival

Creare incontri professionali tra artisti, musicisti, cantanti, corali, insegnanti,direttori artistici, manager, mirati ad offrire una concreta opportunità formativa e di crescita artistica ed umana, in un progetto atto a favorire lo scambio culturale tra i partecipanti dei diversi Paesi. Conclusione di un percorso didattico profuso durante l’anno dall’insegnante musicale nonché direttrice del Festival Susanna Mallei e in precedenza da Maria Giovanna Mallei e da Mariele Ventre, donne che hanno dedicato la vita nell’impegno di trasmettere ai giovani, oltre la conoscenza musicale, i forti valori umani che il Festival Internazionale Città di Uta continua a far propri e promuovere dalla meravigliosa Terra di Sardegna nel Mondo.



Il Festival offre altresì la possibilità di parteciare in un prestigioso Festival nazionale, di uno Stato europeo ed anche fuori della stessa Comunità: Russia, Georgia, Malta, Romania, Bulgaria, Spagna, Stati Uniti d’America, grazie alle svariate partnership con Festival musicali nazionali ed internazionali, volte a realizzare gli obiettivi prefissati, come il Festival Internazionale Euro Pop Music Vision di Bucarest e il conosciutissimo Cantagiro (Italia). Pertanto, anche la scelta dei giurati è rapportata alla mission e si pregia ogni anno dell’adesione e partecipazione di spiccate personalità a livello internazionale. La scorsa edizione, presenti in giuria anche il soprano Maria Casula e Monica Gentina (Turchia). Quest’anno si prevede per Sorso una madrina d’eccezione, la produttrice Rai di origine sarda, la dott.ssa Donatella Meazza, che per l’occasione verrà insignita di un Premio Speciale alla Carriera da parte dell’Amministrazione di Sorso. Madrina per la il Comune di Uta, Adriana Marchese, artista, affermata autrice di canzoni per bambini, Presidente dell’Associazione rumeno-italiana “Veronica Arts”, nonché Direttore del Festival Internazionale “Euro Pop Music Vision”. La giuria sarà composta da: Monica Gentina (Turchia), Marianna Tzolova (Ucraina), Nacheva Rumiana (Bulgaria), Aurel Petru Toma (Romania), Mircea Dragan (Romania), Viorel Stoian (Romania), Paolo Quilichini (Italia), Davide Guiso (Italia). Presidente di Giuria: Francesco Zarbano (Italia), musicista,compositore, fondatore e Presidente del Coro Nazionale Italian Gospel Choir.

Si presenta quindi, un’ occasione unica, una finestra sul mondo, ricercata a livello internazionale per i vari talenti musicali per i quali sarà offerta la possibilità d’incisione del proprio brano.



Caratteristiche tecniche di ammissione

Sono ammessi al Concorso “PREMIO MARIA GIOVANNA MALLEI” – “ PREMIO MARIELE VENTRE” 2018, partecipanti italiani e stranieri, secondo cinque fasce di età che partono dai 4 ai sette anni per arrivare agli over 40. I partecipanti dovranno aver compiuto l’età indicata nelle varie categorie entro la data fissata dal Concorso Festival Città di Uta. Il concorso è suddiviso in settori, canto e strumentale ed i generi ammessi al contest, spaziano dal classico, al pop, al musical, al rock, al folk.



Parametri di valutazione canto

- Tecnica Vocale - Musicalità - Intrepretazione - Presenza Scenica.

Parametri di valutazione strumenti

- Originalità del brano - caratteristiche del testo secondo i criteri di forma - metrica e contenuto - qualità strumentale secondo i criteri di arrangiamento realizzazione dell’esecuzione - Presenza scenica - capacità di saper sfruttare lo spazio del palco - interagire con il pubblico unitamente alla padronanza del proprio corpo.



Breve storia del Festival

Il Festival Internazionale Città di Uta nasce nel 1989 per volere di Susanna e Maria Giovanna Mallei e si protrae fino al 2006, quando la prematura scomparsa di Giovanna, lascia un vuoto incolmabile con conseguente sospensione del Festival di un anno. Oltre 600 ragazzi preparati da Maria Giovanna Mallei hanno cantato all’interno del Festival e artisti provenienti da Malta, Romania, Bulgaria, Georgia. Solo dopo un anno di pausa, Susanna Mallei, sua sorella, prende le redini del Festival e lo inizia a dirigere, fino ad oggi (giunto alla 29^edizione), al fine di dare un seguito al sogno interrotto di Maria Giovanna Mallei: promuovere lo scambio culturale e musicale tra Artisti, Insegnanti, Direttori, Scuole di Musica, non solo della Sardegna ma di tutte le nazionalità e diventare un punto di riferimento nel percorso educativo e formativo di bambini e ragazzi attraverso la disciplina del canto e della musica. Nascono così due Premi in ricordo di due donne vicine e attente ai giovani: Il Premio Maria Giovanna Mallei , naturalmente in onore della “madre” del Festival e il Premio Mariele Ventre (per i talenti in erba), in onore della maestra del Coro Antoniano Zecchino d’Oro, l’indimenticabile maestra Mariele Ventre. Si instaura così dal 2016, anno in cui verrà istituito il nuovo Premio e consegnato direttamente dalla Presidente della Fondazione Ventre di Bologna, la dott.ssa Maria Antonietta Ventre ( sorella di Mariele), un significativo sodalizio tra l’Associazione Stelle e Umanità di Uta e la Fondazione Ventre di Bologna, nelle figure di due donne coraggiose, generose e impegnate nel sociale attraverso la didattica, la valorizzazione di talenti e la promozione dell’arte.



Pagina Facebook Ufficiale: https://www.facebook.com/GiovyMariele/



Info e Contatti

Associazione Stelle e Umanità

Via Santa Giusta n° 38 - 09010 Uta (Ca) - Sardegna - Italia

E-mail: pirimbilla@yahoo.it | Cell. 393.151.4878 / 342.628.8472

Presidente e Socio fondatore del Festival Città di Uta - Susanna Mallei



Ufficio Stampa: Terry Melani |e-mail: mailto:terry.melani@gmail.com|