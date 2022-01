Festività natalizie, covid e quarantena hanno “indebolito” l'intestino degli italiani: ecco come “rimetterlo in forma” con i 5 consigli dell'esperto

Un intestino “in salute” è essenziale per il buon funzionamento del sistema immunitario

Non tutti sanno che l'intestino è uno dei principali responsabili del nostro sistema immunitario. Circa l'80% delle cellule immunitarie del nostro organismo, infatti, si trova proprio qui e, come alcuni studi hanno verificato, esiste una stretta correlazione tra la salute dell'intestino e l’infezione da SARS-CoV-2. Si perché il COVID-19 non compromette solo l’apparato respiratorio ma anche quello gastrointestinale. In alcuni casi, inoltre, la gravità dei sintomi con i quali il virus ci attacca e ci colpisce può dipendere proprio dalle condizioni di (dis)equilibrio del nostro microbiota intestinale, ovvero l'insieme complesso e articolato di germi, come virus, batteri e lieviti, che risiedono abitualmente nel corpo di ogni individuo.



“All'interno del nostro organismo abbiamo circa 1,5 kg di batteri di diverse specie che, in condizioni fisiologiche normali, ci coordinano e ci controllano senza creare alcun disturbo” - conferma il Prof. Gian Marco Giorgetti, Direttore dell’UOSD Transmurale Nutrizione Clinica ASL Roma 2 Ospedale Sant’Eugenio, specialista in allergologia e immunologia, gastroenterologia e medicina interna. “Diverse ricerche hanno dimostrato che le infezioni respiratorie, tra le quali anche il COVID-19, si associano ad alterazioni della composizione della flora batterica intestinale. Se consideriamo che nell’intestino risiede la maggior parte delle nostre difese immunitarie, è evidente quanto sia importante cercare di mantenerlo in salute con uno stile di vita sano ed equilibrato”.



Di sicuro le festività natalizie che ci siamo da poco lasciati alle spalle (e che, per molti italiani, sono state vissute all'insegna della quarantena forzata a casa proprio a causa della nuova ondata di COVID-19) qualche cambiamento nell'alimentazione e nella routine giornaliera l'hanno causato...

“Zuccheri, amidi, addensanti ed emulsionanti che si consumano in misura maggiore del solito durante le feste” - spiega il Prof. Giorgetti - “sovraccaricano l'intestino, che deve lavorare tanto per metabolizzare il carico in eccesso, e favoriscono la flora microbica. Un processo che può provocare difficoltà digestive, gonfiore addominale, difficoltà di concentrazione e stanchezza fisica”.



Per “rimettere in forma” il nostro intestino, quindi, è importante intervenire subito, in maniera graduale e costante, seguendo i 5 consigli che ci indica e illustra il Prof. Giorgetti:



1. Mai saltare i pasti o digiunare: Saltare i pasti per perdere peso e dimagrire più velocemente è sbagliato e controproducente e fa male alla salute. Privare l'organismo di calorie e nutrienti durante la giornata non riduce la massa grassa anzi accade proprio il contrario. Il corpo, infatti, senza il cibo va in allerta e rallenta il dimagrimento. Quando si salta un pasto avviene un fisiologico calo di zuccheri nel sangue, il cervello è spinto a desiderare cibo con un senso irrefrenabile di fame e, soprattutto, aumenta il desiderio di carboidrati per mantenere gli zuccheri a valori normali. Arrivare al pasto successivo con una fame eccessiva ci spingerà a mangiare più del dovuto recuperando quello che non abbiamo mangiato precedentemente e con un numero elevato di calorie da smaltire.



2. Consumare 5 pasti al giorno: È più salutare consumare pasti leggeri e frequenti durante la giornata che concentrare tutto l'apporto calorico tra pranzo e cena. Gli zuccheri meglio riservarli per la colazione mentre come spuntino/merenda si può prevedere un piccolo panino al prosciutto o della frutta. Pranzo e cena vanno organizzati sulla base delle proprie esigenze familiari e lavorative ma tenendo sempre conto dei principi dell'alimentazione mediterranea che resta il piano nutrizionale più sano e idoneo per il nostro organismo.



3. Non cenare tardi e non andare a dormire subito dopo aver mangiato: Per il nostro organismo l'orario ideale per cenare è intorno alle 18:30/19.00, considerando che lo stomaco per svuotarsi completamente impiega circa 3/4 ore e che pasti abbondanti e particolarmente ricchi di proteine e grassi, consumati di sera, causano nelle ore notturne una maggiore secrezione di acido cloridrico nello stomaco con più elevato rischio di reflusso gastroesofageo e dispepsia (con sensazione di dolore, bruciore o fastidio nella parte superiore dell'addome), problemi che riguardano circa il 40% degli italiani.



4. Fare almeno 150 minuti di attività fisica a settimana: Le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità consigliano agli adulti di svolgere nel corso della settimana un minimo di 2 ore e mezza di attività fisica aerobica che richieda uno sforzo fisico d'intensità moderata, come camminare a passo svelto o andare in bicicletta. Basterebbero 20/30 minuti al giorno, ogni giorno, per ridurre i rischi di malattie cardiovascolari, di cancro al colon e al seno ed evitare la depressione.



5. Assumere dei prebiotici: In presenza di disturbi o patologie e su indicazione del professionista che deve preliminarmente diagnosticare la situazione e individuare il motivo che ha generato quel determinato sintomo (diarrea, stipsi, dolore o gonfiore addominale), può essere utile assumere dei prebiotici, meglio se in fibre solubili che vengono digerite più facilmente dai nostri enzimi. Un valido aiuto, come dimostrano recenti evidenze scientifiche, arriva ad esempio dalla Gomma di Guar Parzialmente Idrolizzata (PHGG) che è una fibra alimentare di origine vegetale, 100% naturale, conosciuta più comunemente come fibra di guar. Il consumo di questa fibra modifica la composizione della popolazione batterica intestinale grazie al suo effetto prebiotico, favorendo l’equilibrio del microbiota che è uno degli elementi fondamentali di tutto l’ecosistema dell’intestino. La disbiosi intestinale è una condizione di squilibrio microbico causata da una crescita eccessiva di batteri “cattivi” all’interno dell’intestino che ne provocano l’irritazione e la fibra di guar agisce in modo naturale migliorandone la regolarità (frequenza e consistenza).



“Bisogna prestare quindi particolare attenzione alla corretta funzionalità dell'intestino, che non a caso è stato definito proprio come il secondo cervello del nostro organismo” - conclude Giorgetti.

E diffondere la “cultura dell'intestino” è uno degli obiettivi principali della campagna “Flora&Friends” di OptiFibre, il brand di prodotti di origine naturale di Nestlé Health Science, che attraverso i suoi canali social (https://www.instagram.com/optifibre_it/) si propone di fornire soluzioni e consigli appropriati per prevenire e risolvere i principali problemi degli italiani in questo ambito.



Gruppo Nestlé



Il Gruppo Nestlé, presente in 187 Paesi con più di 2000 marche tra globali e locali, è l’azienda alimentare leader nel mondo, attiva dal 1866 per la produzione e distribuzione di prodotti per la Nutrizione, la Salute e il Benessere delle persone. Good food, Good life è la nostra firma e il nostro mondo.

Da più di 100 anni presente in Italia, Nestlé si impegna ogni giorno con azioni concrete ad esprimere con i propri prodotti e le marche tutto il buono dell’alimentazione.

L’azienda opera in Italia in 9 categorie con un portafoglio di numerose marche che si impegnano costantemente per offrire prodotti buoni, nutrizionalmente bilanciati e con etichette trasparenti, tra questi: Meritene, Pure Encapsulations, Vitan Proteins, Optifibre, Modulen, S.Pellegrino, Acqua Panna, Levissima, Bibite Sanpellegrino, Aperitivi Sanpellegrino, Purina Pro Plan, Purina One, Gourmet, Friskies, Felix, Nidina, Nestlé Mio, Nespresso, Nescafé, Nescafé Dolce Gusto, Orzoro, Nesquik, Garden Gourmet, Buitoni, Maggi, Perugina, Baci Perugina, KitKat, Galak, Smarties, Cereali Fitness.



Scopri di più sul Gruppo Nestlé in Italia: https://bit.ly/3wz0AZD



ph fonte ufficio stampa