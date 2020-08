Fielmann lancia la nuova campagna pubblicitaria 2020 e riconferma Chef Alessandro Borghese come testimonial in Italia

Dopo il successo di Occhiali da 10, l’azienda tedesca market leader del settore ottico, raggiunge i suoi clienti italiani con la nuova campagna “E se perdi i tuoi occhiali? Ci vediamo da Fielmann!”

Fielmann, azienda tedesca specializzata nel settore ottico e nella vendita di occhiali al dettaglio, riconferma lo Chef Alessandro Borghese come testimonial della sua nuova campagna 2020, che verrà trasmessa sui principali mezzi di comunicazione offline e online, televisione e radio.



Protagonisti della campagna televisiva, Alessandro Borghese, un mini-chef, il suo cane e l’assicurazione gratuita Fielmann. Lo spot racconta uno dei fiori all’occhiello Fielmann, vantaggio esclusivo per il cliente. Al momento dell’acquisto, l’assicurazione è già inclusa nel prezzo degli occhiali da vista e da sole su misura. In caso di rottura, smarrimento e furto il cliente può recarsi in uno degli store Fielmann in Italia per richiedere un nuovo paio di occhiali. Il claim cita infatti: “E se perdi i tuoi occhiali? Da Fielmann te li diamo nuovi con l’assicurazione gratuita!

«Lo Chef Alessandro Borghese è un partner ormai consolidato, che incarna appieno i principi del nostro brand. Per questo l’abbiamo scelto per il secondo anno consecutivo. Anche lui mette sempre la felicità dei suoi ospiti al primo posto. Per Fielmann è fondamentale la soddisfazione del cliente e le sue esigenze. Siamo sicuri che i valori di Chef Borghese uniti alla nostra filosofia, ci accompagneranno nell’espansione in Italia», spiega Ivo Andreatta, country manager Fielmann Italia.

«Gli occhiali sono la mia passione più grande, insieme a cucina e musica. Considero gli occhiali un mio simbolo distintivo. Da sole o da vista, sono sempre con me nella vita di tutti i giorni. Ne ho sul set dei miei programmi, al ristorante, in auto, a casa e finisco per dimenticarli o perderli. Da quando sono testimonial Fielmann, ho scoperto che non esistono problemi, solo soluzioni. Anche a questo, grazie alla loro assicurazione inclusa nel prezzo», racconta lo Chef Alessandro Borghese.



Fielmann soddisfa i bisogni eyewear di tutta la famiglia con Mini me Miniature. La collezione 100% made in Italy dedicata a Chef Borghese si allarga con due nuovi occhiali kids, miniature dei modelli da adulto. Occhiali per grandi e piccini in diverse varianti colore, sviluppati dal nostro designer italiano Marco Collavo e prodotti nelle Valli del Cadore. Con la collezione Mini me Miniature, Fielmann pensa attraverso le generazioni e garantisce la qualità del fatto a mano in Italia al miglior prezzo.



Fielmann è sinonimo di occhiali di design a prezzi contenuti. «Fielmann serve 25 milioni di clienti in 14 Paesi, trova sempre una soluzione personalizzata per loro. Per il lancio della nuova campagna Fielmann, abbiamo pensato shape alla moda per tutta la famiglia. Questi, come tutti i modelli dedicati allo Chef Alessandro Borghese, sono stati realizzati in tutte le loro fasi in Italia. Il nostro obiettivo principale è creare un prodotto alla moda, di qualità, accessibile a tutti. Ma soprattutto Made in Italy al 100%», spiega Marco Collavo, direttore delle collezioni Fielmann.



La campagna “E se perdi i tuoi occhiali? Ci vediamo da Fielmann” ha l’obiettivo di supportare la strategia di espansione in Italia e punta a rafforzare la presenza sul territorio, raggiungendo una quota di 80 negozi nel lungo periodo, con un obiettivo di vendita di 700.000 paia di occhiali per un fatturato di 140 milioni di euro.



FIELMANN IN ITALIA



Fondata nel 1972 da Günther Fielmann, che aprì il suo primo negozio a Cuxhaven, l’azienda leader in Germania del settore eyewear retail, è oggi presente in Europa con 781 punti vendita di cui 28 in Italia. Fielmann è sinonimo di occhiali alla moda a prezzi contenuti. Con oltre 25 milioni di clienti in Europa, a partire da luglio 2015 Fielmann è già sbarcata in 7 regioni italiane. È presente in Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Toscana, Trentino-Alto Adige e Veneto. Ad oggi in Italia, Fielmann ha già venduto oltre 400.000 paia di occhiali e punta a raggiungere, entro il primo trimestre del 2021, le 500.000 paia e più di 300 dipendenti italiani.



La strategia retail predilige, infatti, l’assunzione di dipendenti locali delle città coinvolte nelle aperture e un impegno costante nella formazione del proprio personale, a cui vengono corrisposti diversi corsi, inerenti alla consulenza e comunicazione con il cliente fino, ovviamente, alle questioni più tecniche. L’impegno dell’azienda a sostegno del territorio si traduce anche nella costante volontà di investire in progetti locali a supporto della comunità.



Fielmann: i tuoi vantaggi.



All’avanguardia da sempre Fielmann ha introdotto una serie di servizi vantaggiosi, diventati un riferimento nel mondo dell’ottica.



Esame gratuito della vista: il nostro team di ottici competenti e specializzati è a disposizione per misurare la tua acutezza visiva con le attrezzature più moderne e le tecnologie più avanzate.

Vasta gamma: in ogni store Fielmann trovi più di 2.000 modelli di occhiali delle più grandi marche e designer internazionali, tutti al prezzo più conveniente, garantito.

Garanzia del miglior prezzo: se entro 6 settimane dall’acquisto trovi lo stesso prodotto ad un prezzo inferiore, Fielmann lo ritira e ti rimborsa il prezzo d’acquisto.

3 anni di garanzia su tutti gli occhiali: Fielmann è sinonimo di qualità testata. Tutte le montature sia da adulto che da bambino della collezione Fielmann hanno superato la verifica d’uso secondo la norma DIN EN ISO 12870.

Garanzia di soddisfazione: non sei soddisfatto dei tuoi occhiali? Li restituisci e Fielmann te li cambia oppure te li rimborsa. In qualsiasi momento!

Copertura assicurativa compresa nel prezzo: i tuoi occhiali da vista sono assicurati nel caso di rottura, smarrimento e furto, per un anno intero.*

Servizio Clienti Fielmann: la tua soddisfazione nasce dal nostro impegno! Prendiamo sempre in considerazione qualsiasi commento e accoglieremo i tuoi suggerimenti. Non esitare a contattarci al numero verde 800 792 992 oppure via e-mail all’indirizzo servizio-clienti@fielmann.com. Dal lunedì al venerdì, dalle 09.00 alle 18.00.



* La durata dell’assicurazione decorre dal giorno dell’acquisto degli occhiali e vale 12 mesi; per dettagli vedi le condizioni complete di assicurazione nel tuo store o su www.fielmann.it.



L’IMPEGNO SOCIALE DI FIELMANN

Fielmann accetta le proprie responsabilità nei confronti della clientela, dei collaboratori e della società e sostiene che gli investimenti nella comunità siano investimenti nel futuro. Ogni anno, Fielmann pianta un albero per ciascun collaboratore, finora sono oltre un milione e mezzo. Fielmann si impegna nell’attività di salvaguardia della natura e di tutela dell’ambiente, è mecenate culturale nella scienza e nella ricerca. Fielmann contribuisce anche con aiuti a scuole e Comuni. Inoltre, Fielmann promuove lo sport amatoriale: in Europa, più di 100.000 bambini e giovani giocano e vincono con la maglia Fielmann in 10.000 squadre.