Fielmann ogni giorno, da sempre, un impegno che pensa al futuro. Anche a Bassano del Grappa

«Fielmann sostiene che gli investimenti nella comunità siano investimenti nel futuro. Per questo la responsabilità sociale d’impresa è per noi di fondamentale importanza, da sempre», spiega Ivo Andreatta, Country manager Fielmann Italia.

Fielmann è l’azienda tedesca leader nel settore dell’eyewear che ha reso gli occhiali sia da vista che da sole un accessorio alla moda irrinunciabile e soprattutto accessibile a tutti. Presente in Italia dal 2015 con oltre 40 punti vendita è attenta ai bisogni dei suoi clienti e pensa in generazioni. Questo concetto si traduce in una vera e propria filosofia che si applica a tutte le funzioni dell’azienda e ai suoi fornitori. Lo scopo è di produrre valore per la comunità, l’azienda stessa e i suoi dipendenti. L’attenzione nei confronti del cliente e il valore delle persone sono da sempre centrali rispetto a ogni decisione ed è ciò che ha permesso ai clienti Fielmann di dare fiducia all’azienda.



Nella città di Bassano del Grappa, dove il marchio è presente dal 2019, Fielmann ha donato 26 abeti rossi utilizzati per arricchire il celebre Sentiero incantato di Babbo Natale, ideato e organizzato da Confcommercio Bassano. Alla fine delle feste natalizie, gli alberi verranno consegnati alla Città di Bassano che provvederà ad accudirli fino alla data della messa a dimora nei parchi comunali. «La condivisione di valori comuni, il senso di responsabilità per l’ambiente e per le generazioni a venire, hanno reso questa collaborazione del tutto naturale. Desideriamo che la partnership di Fielmann possa essere un’iniziativa concreta di sostenibilità sociale volta a creare beneficio per la comunità bassanese», dichiara Christian Tomasi, Store manager Fielmann della città. «Fielmann ogni anno sostiene le istituzioni locali nei progetti cittadini. Per questo anche a Bassano vogliamo dare il nostro contributo, come il sostegno dato a Bassano Volley per questa stagione sportiva», conclude Tomasi.



L’evento di consegna è avvenuto alla presenza di Elena Pavan, Sindaco di Bassano del Grappa e del Presidente dei commercianti della Confcommercio di Bassano del Grappa, Alberto Borriero. «Ringrazio Fielmann per essere presente e interessato alla comunità. La presenza del Sentiero incantato di Babbo Natale è un gesto gentile e propositivo nei confronti della città e delle nostre famiglie che vivranno il Natale con ancora maggiore coinvolgimento» ha dichiarato Borriero.



L’azienda ha da sempre un’attenzione green e si impegna in attività di tutela e salvaguardia dell’ambiente. Ogni anno infatti, Fielmann pianta un albero per ciascun collaboratore, finora sono oltre 1,6 milioni. Per questo motivo che è stato anche lanciato il progetto “Pianta un Albero”, un’iniziativa che consente agli abitanti di fornire suggerimenti all’azienda su dove piantare un albero nella propria città, semplicemente scrivendo a piantaunalbero@fielmann.com. Un invito ai cittadini a sostenere politiche green ed ecosostenibili che possono contribuire a fare la differenza ed avere un futuro migliore.



«Fielmann da sempre supporta le realtà locali e contribuisce con aiuti a scuole e Comuni, e promuove lo sport amatoriale. Fielmann è un’azienda di famiglia che pensa per generazioni. Questo concetto guarda al futuro e si traduce nella costante volontà di investire in progetti locali e nazionali, a supporto e beneficio del tessuto sociale e della collettività», conclude Ivo Andreatta.



Fielmann: i tuoi vantaggi.



All’avanguardia da sempre Fielmann ha introdotto una serie di servizi vantaggiosi, diventati un riferimento nel mondo dell’ottica:



Esame gratuito della vista: il nostro team di ottici competenti e specializzati è a disposizione per misurare la tua acutezza visiva con le attrezzature più moderne e le tecnologie più avanzate.



Vasta gamma: in ogni store Fielmann trovi più di 2.000 modelli di occhiali delle più grandi marche e designer internazionali, tutti al prezzo più conveniente, garantito.



Garanzia del miglior prezzo: se entro 6 settimane dall’acquisto trovi lo stesso prodotto ad un prezzo inferiore, Fielmann lo ritira e ti rimborsa il prezzo d’acquisto.



3 anni di garanzia su tutti gli occhiali: Fielmann è sinonimo di qualità testata. Tutte le montature sia da adulto che da bambino della collezione Fielmann hanno superato la verifica d’uso secondo la norma DIN EN ISO 12870.



Garanzia di soddisfazione: non sei soddisfatto dei tuoi occhiali? Li restituisci e Fielmann te li cambia oppure te li rimborsa. In qualsiasi momento!



Copertura assicurativa compresa nel prezzo: i tuoi occhiali da vista sono assicurati nel caso di rottura, smarrimento e furto, per un anno intero.*



Servizio Clienti Fielmann: la tua soddisfazione nasce dal nostro impegno! Prendiamo sempre in considerazione qualsiasi commento e accoglieremo i tuoi suggerimenti. Non esitare a contattarci al numero verde 800 792 992 oppure via e-mail all’indirizzo servizio-clienti@fielmann.com. Dal lunedì al venerdì, dalle 09.00 alle 18.00.



* La durata dell’assicurazione decorre dal giorno dell’acquisto degli occhiali e vale 12 mesi; per dettagli vedi le condizioni complete di assicurazione nel tuo store o su www.fielmann.it



FIELMANN IN ITALIA

Fondata nel 1972 da Günther Fielmann, l’azienda leader in Germania del settore eyewear retail, è oggi presente in 16 paesi d’Europa con oltre 850 punti vendita di cui oltre 40 in Italia. Fielmann è sinonimo di occhiali di design a prezzi contenuti. Con oltre 27 milioni di clienti in Europa, a partire da luglio 2015 Fielmann è già sbarcata in 9 regioni italiane. È presente in Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana, Trentino-Alto Adige e Veneto. Ad oggi in Italia, Fielmann ha già venduto oltre 600.000 paia di occhiali con più di 300 dipendenti italiani. La strategia retail predilige l’assunzione di dipendenti locali delle città coinvolte nelle aperture e un impegno costante nella formazione del proprio personale, a cui vengono corrisposti diversi corsi, inerenti alla consulenza e comunicazione con il cliente fino, ovviamente, alle questioni più tecniche. L’impegno dell’azienda a sostegno del territorio si traduce anche nella costante volontà di investire in progetti locali a supporto della comunità.



Nella foto: Elena Pavan, Sindaco della Città di Bassano del Grappa, Christian Tomasi, Store manager Fielmann Bassano e Alberto Borriero, Presidente dei commercianti della Confcommercio di Bassano del Grappa. Fonte ufficio stampa