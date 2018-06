FINANZIAMENTI AGEVOLATI: Vademecum su finanziamento Resto al Sud

Resto al sud è un incentivo, introdotto dal decreto legge 91/2017, progettato e progettato appositamente per i giovani che hanno difficoltà ad entrare nel mercato del lavoro, a causa della grave situazione economica che ha colpito il nostro paese negli ultimi anni e che penalizza alcune aree geografiche aree, specialmente nel sud. Questo tipo di finanziamento agevolato favorisce il lavoro autonomo, contribuisce all'autodeterminazione dell'individuo definendo compiti e responsabilità e migliora le risorse già presenti nel territorio dando loro una nuova vita.

Resto al sud: requisiti di accesso

Con la circolare n. 33/2017 rilasciato dal Dipartimento delle Politiche di Coesione nella Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono stati stabiliti i requisiti degli incentivi per i giovani.



Per usufruire di questo tipo di incentivo, è necessario aver raggiunto la maggiore età, ovvero 18 anni e non oltre 35 anni per coloro che decidono di avviare una nuova attività o che hanno già iniziato un'attività.



Devi essere residente in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.



Non aver beneficiato di altri contributi al lavoro autonomo negli ultimi 3 anni; non essere stato assunto con un contratto a tempo indeterminato per la durata del prestito; non ha altre attività commerciali attive; non mantiene un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per l'intera durata del prestito; e non essere in possesso di attività professionali e commerciali.



Come funziona Resto al Sud?

Tutti coloro che sono interessati dopo aver verificato il possesso dei requisiti, possono completare l'applicazione sul sito di Invitalia, accompagnata da un proprio progetto commerciale, dal 15 gennaio 2018.



È essenziale inviare il progetto firmato digitalmente seguito da un indirizzo email certificato (PEC). Successivamente, il progetto presentato sarà esaminato.



Se Invitalia si esprime positivamente, i giovani avranno accesso a due strutture. È importante ricordare che non esiste una data di scadenza per la presentazione delle domande, dal momento che il loro arrivo sarà preso in considerazione in ordine cronologico.



Resto al sud: due strutture

Contributo non rimborsabile che copre il 35% delle spese eleggibili concesse da Invitalia.

Finanziamento bancario a tasso zero del 65% delle spese ammissibili, che deve essere rimborsato in 8 anni. Concesso da una banca appartenente all'accordo tra Invitalia e ABI e garantito dall'80% dal Fondo di garanzia per le PMI.

È possibile ricevere fino ad un massimo di 50.000 euro. Se il progetto è presentato da più di una persona, è possibile richiedere 50.000 euro per ciascuno, fino ad un massimo di 200.000 euro.



Resto di agevolazione nel sud: spese ammissibili

Le spese ammissibili comprendono le spese per la ristrutturazione di edifici che non devono superare il 30% della spesa totale; spese per l'acquisto di attrezzature, macchinari e attrezzature informatiche e software; Le spese per l'acquisto di materie prime, beni di consumo, tariffe di noleggio e copertura assicurativa non devono superare il 20% della spesa totale.



In caso contrario, sono escluse tutte le altre spese relative alla consulenza tecnica di esperti, architetti e ingegneri in relazione alla progettazione e alla consulenza lavorativa rispetto ai costi dei dipendenti.



Casi di coloro che hanno vinto la loro sfida nel sud:

Voglio parlare brevemente di due casi particolarmente apprezzati perché vedono come protagonisti due imprenditori di successo uniti da un'unica origine di origine, la regione della Puglia e lo stesso desiderio di vendetta.



La prima start-up vede il timone Maria Rita Constanza, già noto per il format televisivo Shark Tank, che insieme al marito ha co-fondato Macnil, una società di computer specializzata in sistemi intelligenti in città, marketing digitale mobile, telemedicina e geolocalizzazione, aderendo il gruppo Zucchetti.



L'altro caso presenta il giovane pugliese Gianluigi Parrotto, che ha creato Renewable, una nuova azienda innovativa che progetta e vende online le turbine eoliche per montare sui tetti delle case.



Ha attirato l'attenzione del gruppo americano Air, che lo ha rilevato per 5 milioni e mezzo di euro.



In conclusione, voglio chiarire che questo è un annuncio pubblico, Invitalia ha due mesi per valutare la sostanza e il possesso dei requisiti, quindi consiglio di preparare con cura il progetto e di ottenere aiuto, in caso di dubbio, dagli esperti accreditati con Invitalia . Puoi trovare l'elenco disponibile sul sito di Invitalia.



Ricordiamo inoltre che il Fondo per lo sviluppo e la coesione ha messo a disposizione 1.250 milioni di euro, quindi affrettatevi, non perdete questa opportunità, potrebbe essere quella giusta!