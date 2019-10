Fiorelli e Di Benedetto vincono l’ottava tappa del campionato provinciale singolo di burraco dell’U.S. Acli

Manifestazione che si è svolta presso la sede del Circolo Ricreativo Monticelli

ASCOLI – Gabriele Fiorelli e Patrizia Di Benedetto si sono aggiudicati l’ottava tappa del campionato provinciale singolo di burraco dell’U.S. Acli.



Nella manifestazione che si è svolta presso la sede del Circolo Ricreativo Monticelli la coppia formata da Fiorelli e Di Benedetto ha concluso al primo posto con 57 punti, a seguire hanno chiuso Annunziata Mari e Mariano Mascetti con 51, poi Idelba Gabrielli e Anna Maria Del Moro con 50 insieme a Silena Salvucci ed Anna Rita Passaretti, poi Lorenzo Ciutti e Maria Rita Teodori con 49, Luca Ceci e Sara Catalini con 47, Luana Sebastiani e Carla Di Marco con 45.



Dopo otto giornate del campionato al primo posto della graduatoria c’è Anna Rita Passaretti con 452 punti, a seguire Lorenzo Ciutti e Maria Rita Teodori 431, Mauro Biancacci con 415, Tito Giovannini 407, Claudia Sfratato con 391, Maria Teresa De Luca 386 e Anna Maria Del Moro 379.



La prossima tappa della manifestazione ci sarà domenica 17 novembre.



Nelle varie tappe del campionatovige il regolamento U.S. Acli ed il torneo è riservato ai soci U.S. Acli.



Per ulteriori informazioni sul Campionato provinciale singolo di burraco si possono consultare il sito www.usaclimarche.com o la pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche.