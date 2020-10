Alcune informazioni sui Fiori di Bach per i bambini, devono essere scelti in base alla loro personalità ma la cosa più importante, per ottenere risultati davvero soddisfacenti e duraturi, è comprendere che si deve lavorare sull'intero "Sistema Famiglia".

Accade spesso che mi venga chiesto se i Fiori di Bach possano essere utilizzati anche dai bambini e la mia risposta è, invariabilmente, assolutamente sì!



Infatti i Fiori di Bach, che non presentano effetti collaterali né controindicazioni e neppure interazioni con farmaci o altre sostanze eventualmente prese in concomitanza, hanno invece il grande dono di armonizzare le emozioni e portare alla luce della coscienza talenti e vocazioni personali.



Questo processo di consapevolezza emozionale è particolarmente efficace nei più piccoli che, non avendo ancora creato sovrastrutture che fungono da resistenza rispetto al cambiamento, possono beneficiare degli effetti positivi dei rimedi floreali in tempi più brevi rispetto agli adulti.



Ogni bambino che nasce non è un foglio bianco ma, al contrario possiede già delle categorie inconsce che permettono di assorbire le emozioni a seconda della loro specifica natura: così c'è chi nasce con un'inclinazione per lo sport e chi per l'arte; chi ama la compagnia e ha doti da leader e chi, invece, predilige la solitudine e l'apprezzamento di pochi e selezionati amici; chi è molto attivo e chi invece è più contemplativo; si tratta di attitudini innate, di semi della personalità che sbocciano nel tempo, mano a mano che il piccolo cresce e diventa adulto. Lungo questo percorso formativo il bambino fa delle esperienze che, per la legge di risonanza, non sono affatto casuali, bensì attratte dal proprio essere e dalla propria emanazione.



In questo modo, mano a mano che l'individuo fa esperienza del mondo, viene accumulato il bagaglio di conoscenze e abitudini che vanno a formare la memoria conscia e inconscia che si manifesta nel cosiddetto carattere, il quale, a sua volta, determina una serie di comportamenti che finiscono per confermare ed enfatizzare le convinzioni di base su cui si poggiano.



Per questo è assolutamente fondamentale comprendere il tipo di personalità che è proprio del bambino e non è sufficiente la descrizione di un comportamento, o di un atteggiamento, per comprendere da quali rimedi floreali possa trarre beneficio.





I Fiori di Bach sono 38 e, anche se ce n'è sempre uno che rappresenta la personalità primaria, ci può essere un'influenza, anche piuttosto importante, di altre personalità che, solitamente, sono quelle dei genitori e, in alcuni casi, di un nonno con il quale c'è un rapporto energetico particolarmente forte.



Ecco due esempi pratici che aiutano a comprendere meglio la base di questi concetti:



ESEMPIO 1



Bambino Cerato (continua ricerca di consigli e di conferme dagli altri), mamma Wild Oat (incertezza sul cammino da intraprendere nella vita), papà Agrimony (nascondere i problemi dietro una facciata allegra e spensierata)



Il bambino Cerato è perennemente alla ricerca di consigli e di conferme dagli altri: questo accade perché non ha fiducia nel proprio intuito, nella propria voce interiore. Vediamo in quali modi le personalità dei genitori possono influenzarlo: una mamma Wild Oat possiede, a propria volta, una personalità che tende all'indecisione. Gli entusiasmi iniziali per le cose più disparate sono frequenti e contagiosi, ma lasciano presto il posto a noia e delusione, in una continua altalena che tende verso l'insoddisfazione.



Un papà Agrimony tende a non manifestare ciò che pensa realmente (molto spesso non lo fa nemmeno con se stesso), in quanto ha il sacro terrore di finire invischiato in discussioni, ma anche di dover affrontare problemi e difficoltà che preferisce ignorare. “Va tutto bene” è la frase con cui liquida qualsiasi tentativo di approfondire un argomento di discussione. Risulta piuttosto evidente che, con dei simili esempi, il piccolo Cerato abbia difficoltà ad acquisire maggiore sicurezza in se stesso ed è probabile che, se non armonizzato, crescerà senza avere le idee chiare su chi è e che cosa vuole dalla vita, tendendo a farsi influenzare dagli altri e a minimizzare i problemi, anche con il ricorso a sostanze che aiutino a “non pensare”.





ESEMPIO 2



Bambino Cerato (continua ricerca di consigli e di conferme dagli altri), mamma Red Chestnut (paura o preoccupazione eccessiva per gli altri), papà Oak (tenacia irriducibile nonostante la stanchezza)



In questo caso il piccolo e indeciso Cerato, sempre alla ricerca di consigli e conferme dagli altri, potrebbe essere reso più ansioso da una nota di preoccupazione perenne per i suoi cari, e con “cari” intendo i genitori, l'amico del cuore, il cane e anche il motorino, nel caso in cui rivesta un ruolo affettivo che va al di là della mera funzione dell'oggetto. Questa tendenza a temere che accada qualcosa di brutto ai propri affetti, viene dalla personalità Red Chestnut della mamma. La componente Oak del papà potrebbe invece agire in una duplice veste: da una parte dandogli la capacità di essere più perseverante e deciso, almeno nelle questioni di principio; dall'altra rendendolo capace di qualsiasi sacrificio, anche a proprio discapito, se qualcuno a cui tiene molto lo convince a prendere una strada piuttosto che un'altra, anche a costo di commettere una sciocchezza.







Come si può notare le sfumature delle personalità descritte dai Fiori di Bach sono molte e hanno molteplici implicazioni.



Da questi esempi si evince quanto il “Sistema Famiglia” sia influente nell'evoluzione di una personalità di base in formazione. Per questo, quando un genitore mi chiama o mi scrive preoccupato per determinati comportamenti o atteggiamenti del proprio bambino o ragazzo, consiglio sempre ai genitori di essere parte attiva, e non semplici spettatori, del percorso con i Fiori di Bach.



Se ti interessa comprendere meglio come si articola il percorso con i rimedi floreali per i bambini, puoi cliccare sul link sotto, troverai anche la declinazione dettagliata delle 38 personalità dei Fiori di Bach nei più piccoli ed i riferimenti per avere informazioni sulle consulenze.



Buona lettura!





Emanuela di Emotionalmente.com





Credits immagine: "Floral photo created by freepik"