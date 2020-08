Firenze dal 26 al 20 Agosto: aperte le prenotazioni per i biglietti gratuiti al ReGeneration Festival

Da lunedi’ 17 agosto sui siti: New Generation Festival e Gallerie degli Uffizi Un'edizione speciale del New Generation Festival di Opera, spettocoli e musica dal vivo, accolti per la prima volta al Giardino di Boboli. Altri appuntamenti in città durante il giorno e a tarda notte.

Da lunedì 17 agosto si potranno prenotare i biglietti gratuiti al ReGeneration Festival sui siti di New Generation Festival (newgenerationfestival.org/it/booking) e delle Gallerie degli Uffizi (uffizi.it). Posti riservati saranno dati in omaggio al personale sanitario ed a quanti hanno operato in prima linea in questo stato d’emergenza.

Quattro serate a ingresso libero per 500 ospiti rese possibili dalle Gallerie degli Uffizi, che accolgono l’iniziativa al Giardino di Boboli, con il Grande Palco allestito al Prato delle Colonne dal 26 al 29 agosto.

Un programma senza precedenti di opera, di musica, opera, concerti sinfonici, jazz e cameristici che potrà essere seguito anche in diretta streaming su i canali YouTube e Facebook delle Gallerie degli Uffizi.

Ma non solo, ci saranno anche altri appuntamenti in città: il 26 agosto alle 18:30 il Violinista Charlie Siem suonerà dal balcone cerimoniale di Palazzo Vecchio; a Palazzo Corsini durante il giorno per i piccoli e, a tarda notte, due serate di musica e dj set alla Manifattura Tabacchi.

L'edizione speciale di questo ReGeneration Festival è un dono alla città di Firenze fortemente voluto dai giovani produttori inglesi Maximilian Fane, Roger Granville e Frankie Parham del New Generation Festival, che ogni anno promuove e organizza la rassegna musicale fiorentina per sostenere giovani talenti internazionali.

Quest'anno la collaborazione con le Gallerie degli Uffizi si avvale di un valore aggiunto: il desiderio di rilanciare un settore gravemente colpito dalla pandemia, quello della cultura e in particolare dello spettacolo dal vivo, con tutto il suo comparto di artisti, lavoratori e maestranze.

Un'iniziativa alla quale hanno aderito con entusiasmo molte altre istituzioni cittadine e soggetti operanti nel settore culturale come la Fondazione Mascarade Opera, la Corsini.Events Group, partner operativo del Festival, oltre a generosi donatori internazionali che hanno dimostrato di avere a cuore la musica, l’arte e il progetto culturale alla base di questa iniziativa.

Entusiastica è stata anche la risposta delle istituzioni musicali del territorio fiorentino che hanno deciso di aderire al programma e di prestare il proprio contributo artistico, grazie anche alla collaborazione di Neri Torrigiani, dal Maggio Musicale Fiorentino al Conservatorio di Musica “Luigi Cherubini”, dalla Scuola di Musica di Fiesole all’Accademia Musicale Chigiana e l’Associazione Musica con le Ali insieme ad artisti come il regista Edoardo Zucchetti, l’Associazione Artiglieria, la regista Teodora Pampaloni .

L'ampiezza del luogo consentirà un allestimento della platea nel rispetto delle normative anti-Covid e per un numero massimo di 500 spettatori a serata. L'ingresso è da Piazza Pitti, in orario serale diverso per ciascuno spettacolo. Biglietto gratuito, fino ad esaurimento posti, con obbligo di prenotazione.



PROGRAMMA

Ad aprire il Festival, il 26 agosto ore 20.30 (replica il 29), è La Cenerentola di Gioachino Rossini, l’ultima opera buffa del compositore pesarese: scritta per Roma nel 1817 prendendo ispirazione dalla fiaba di Perrault, vi vengono però omessi tutti gli elementi magici, e soprattutto alla scarpetta è sostituito un braccialetto per non indispettire la censura pontificia che vietava di mostrare le caviglie femminili in scena. Suona l'Orchestra Senzaspine, collettivo bolognese di under 35 che si è dato il compito di divulgare la musica classica a ogni età e ogni fascia sociale. L’allestimento, montato nel Prato delle Colonne su un palcoscenico che ha le dimensioni di quello del Teatro Bolshoi di Mosca, è firmato dal regista francese Jean-Romain Vesperini.

Il cast di promesse del canto, che indossano abiti da scena della costumista Anna Maria Heinreich realizzati dalla sartoria Tirelli, è guidato dalla bacchetta di Sándor Károlyi, un talento in ascesa, formatosi tra Ginevra, Firenze e Vienna. The New Generation Festival è immensamente orgoglioso e grato di poter considerare per il terzo anno Tirelli Costumi, sotto la direzione di Dino Trappetti, tra i partner principali anche di questa edizione. La Sartoria Tirelli, oltre ad aver vinto numerosi Oscar è riconosciuta responsabile della creazione di costumi che hanno girato i teatri e gli schermi di tutto il mondo.



Protagonista della serata del 27 agosto è l’Orchestra Giovanile Italiana, fiore all’occhiello della Scuola di Musica di Fiesole. Fondata trent’anni fa da Piero Farulli come laboratorio professionale per ragazzi appena usciti dal Conservatorio e ora gestito da Alain Meunier, l’OGI – che rinnova di anno in anno i suoi componenti - è stata sempre diretta da bacchette di gran nome, compresi Riccardo Muti e Daniele Gatti. Il programma diretto dal Maestro Daniele Rustioni include l’ouverture da Le nozze di Figaro di Wolfgang Amadeus Mozart, Concerto n. 1 per violoncello di Franz Joseph Haydn e la Sinfonia n. 7 di Ludwig van Beethoven.

Al termine esibizione del pianista jazz Dan Tepfer (conosciuto anche per affiancare spesso Lee Konitz)



Il 28 agosto appuntamento con The Three Divas: alcuni dei migliori jazzisti statunitensi portano in scena i ruggenti anni Venti di Broadway e Hollywood. Uno spettacolo prodotto con Piers Playfair, fondatore del Catskill Jazz Factory, che ha per protagonisti principali un cantante lirico, una blues lady e una voce jazz.

Al termine il gruppo drag queens dei Devotion.



Ma numerosi sono anche gli eventi collaterali al Giardino di Boboli fin dal pomeriggio, prima dello spettacolo. Il pubblico, entrando da piazza Pitti, a partire dalle 19.00 troverà la strada che lo conduce verso il Prato delle Colonne disseminata di musica e arte… una promenade ogni giorno diversa.



Nel cortile di Palazzo Pitti, per esempio, si avvicendano gruppi da camera del Conservatorio Luigi Cherubini, della Scuola di Fiesole, del Maggio e dell’Accademia Musicale Chigiana.



L’area esterna alla Limonaia Grande invece con la regia di Edoardo Zucchetti lascia spazio a nuove performance eseguite dai gruppi Abreu Chamber Choir e Zeffirelli’s Pagliacci Cabaret, dall’Associazione Artiglieria, e dall’attore Lorenzo Terenzi. Mentre alla Meridiana sono in mostra i tessuti della Fondazione Arte della Seta Lisio.



Durante il giorno The ReGeneration Festival coinvolgerà la città di Firenze con una serie di altri appuntamenti a partire dal 26 agosto alle 18:30 con il concerto del violinista Charlie Siem che suonerà dal balcone cerimoniale di Palazzo Vecchio; per i piccoli durante il giorno al Giardino di Palazzo Corsini al Prato con La Cenerentola per i bambini diretto da Patrick Lynch e la proiezione del cortometraggio Babal di Teodora Pampaloni accompagnata dalle musiche di Menura Vocal Ensemble, gruppo di sole voci femminili da Sesto Fiorentino.



A tarda notte altra musica dal 28 al 29 agosto alla Manifattura Tabacchi con la presenza, l’ultima serata, del DJ John Swing (Francesco Giannini), grazie alla collaborazione con HAPE Collective. La produzione delle due late-night è realizzata in collaborazione con Manifattura Tabacchi, ex stabilimento industriale che dal 2016 ha avviato un ambizioso progetto di rigenerazione e si propone di dar vita a un nuovo quartiere per la città, un centro per la cultura contemporanea, l’arte e la moda, complementare al centro storico, aperto a tutti e connesso con il mondo. Dal 2018 Manifattura Tabacchi promuove un intenso programma di attività dalla vocazione contemporanea, internazionale e multidisciplinare in cui si colloca anche la collaborazione con New Generation Festival.



THE ReGENERATION FESTIVAL

26 - 29 AGOSTO 2020

FIRENZE GIARDINO DI BOBOLI

info@newgenerationfestival.org

www.newgenerationfestival.org

#ReGen.



PER PRENOTAZIONE

Da lunedì 17 agosto

https://newgenerationfestival.org/it/booking

https://www.uffizi.it