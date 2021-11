Firenze Fondazione Giovanni Michelucci - Fare artigiano. Conversazioni tra arte e design

Venerdì 19 novembre, ospite della Fondazione Giovanni Michelucci Romeo Sozzi per il secondo incontro online con le eccellenze del design - formato webinar, gratuito e aperto al pubblico. Iscrizione obbligatoria. 3 Crediti formativi professionali per gli architetti

Firenze, 12 novembre 2021



Venerdì 19 novembre 2021 alle ore 16.00 la Fondazione Giovanni Michelucci in

collaborazione con FAF - Fondazione Architetti Firenze, ADI Associazione per il Disegno Industriale, Delegazione Toscana; AND rivista scientifica di architettura e design; Design Campus - DiDA - Università degli Studi di Firenze e MIDA – Mostra Internazionale dell’Artigianato, con il patrocinio di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Fiesole, e il sostegno di Fondazione CR Firenze, promuovono il secondo appuntamento di “Fare artigiano. Conversazioni tra arte e design” nell’ambito del programma “Design, Arte, Artigianato: ricominciare oggi da Michelucci”.



Protagonista di questo secondo appuntamento è Romeo Sozzi, artista, designer e imprenditore fondatore di Promemoria, la realtà creativa e produttiva di appeal internazionale, inesauribile banco di prova di progetti innovativi.



All’incontro interverranno: Silvia Botti, presidente della Fondazione Giovanni Michelucci; Silvia Moretti, FAF - Fondazione Architetti Firenze; Perla Gianni Falvo, ADI Associazione per il Disegno Industriale, Delegazione Toscana; Pilar Lebole, OMA - Osservatorio dei Mestieri d’Arte; Debora Daddi, MIDA - Mostra Internazionale dell’Artigianato.



“Fare artigiano. Conversazioni tra arte e design” è la serie di incontri online in cui ospiti d’eccellenza distintisi internazionalmente per la propria visione e concezione della convergenza fra design, arte e artigianato si confrontano con operatori, storici e critici per discutere sulle opportunità delle collaborazioni interdisciplinari e intergenerazionali come valore aggiunto del prodotto artistico e artigianale contemporaneo. L’iniziativa fa parte di “Design, Arte, Artigianato: ricominciare oggi da Michelucci”, la rassegna di eventi che a partire dalla valorizzazione dell’esperienza michelucciana mira a stimolare il dibattito sulle pratiche contemporanee del “fare” design con incontri, webinar, visite guidate e una mostra sulla produzione dei mobili del maestro.



Per informazioni sul programma e le iscrizioni agli eventi consultare www.michelucci.it/daa2021



PROGRAMMA



Fare artigiano. Conversazioni tra arte e design



Conversazione con Romeo Sozzi, artista, fondatore azienda Promemoria



venerdì 19 novembre 2021, ore 16.00 – 19.00



Coordina - Silvia Botti, Presidente della Fondazione Giovanni Michelucci



Intervengono



Silvia Moretti, FAF - Fondazione Architetti Firenze



Perla Gianni Falvo, ADI Associazione per il Disegno Industriale, Delegazione Toscana



Pilar Lebole, OMA - Osservatorio dei Mestieri d’Arte



Debora Daddi, MIDA - Mostra Internazionale dell’Artigianato.



Iscrizione al link https://bit.ly/fareartigiano2



L’incontro, in formato webinar, è gratuito e aperto al pubblico. Iscrizione obbligatoria.



Sono previsti 3 Crediti formativi professionali per gli architetti.



comunicato Stampa