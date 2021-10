Agenzia di digital marketing per le PMI: guida alla scelta

In questa guida analizzeremo alcuni consigli per affidarsi alla miglior agenzia di digital marketing per le PMI, evitando possibili errori dovuti all’inesperienza. Parleremo poi con i migliori esperti di digital marketing di Firenze che capire le nuove tendenze della comunicazione digitale

IMPORTANZA DI UNA DIGITAL STRATEGY BEN PIANIFICATA PER LE PMI

Oggigiorno, qualsiasi attività professionale, che sia composta da un unico individuo o da una società, ha bisogno del web per emergere e affermarsi in una platea di utenti che, se intercettati a dovere, possono risultare molto fruttuosi per il commercio online: i navigatori di Internet.



Nonostante alcune Piccole e Medie Imprese (PMI) godano di un certo vanto e prestigio nel proprio territorio (a volte anche in altri Stati), è necessario l’intervento del web in maniera mirata per accrescere il bacino della propria utenza, stringendo accordi di lavoro anche con partner commerciali distanti.



Tuttavia, per ogni settore lavorativo viene richiesta l’esperienza di persone in grado di conoscere appieno le dinamiche del settore stesso, capaci di prevedere la conseguenza di determinate azioni e di pianificare buone strategie.



In questo caso, per una PMI interessata a espandere la propria visibilità sul web viene in soccorso l’ausilio dell’agenzia di digital marketing, ossia un’agenzia composta da professionisti in grado di sfruttare le conoscenze del marketing tramite Internet e costruire una digital strategy che si occupi a 360 gradi di affermare la PMI cliente come leader nel mercato di riferimento.



COSA CONSIDERARE IN UN’AGENZIA DI DIGITAL MARKETING

Come anticipato precedentemente, la scelta della migliore agenzia di marketing digitale rappresenta per le PMI un evento molto importante nella definizione strategica dei propri obiettivi di mercato; in linea generale, sono da evitare quelle agenzie con poca storia alle spalle e che forniscono poca chiarezza riguardo le abilità dei dipendenti, al contrario sono anche da scartare quelle agenzie che offrono un “aumenta i tuoi guadagni in pochissimo tempo!” in quanto il raggiungimento degli obiettivi avviene con studio e impegno e di solito richiede tempo.



Andiamo dunque a considerare le principali caratteristiche da ricercare in un’agenzia di digital marketing da parte delle PMI:



Agenzia Digital Marketing: Competenze dello staff

Saggiare le competenze dello staff della web agency è il primo passo per accertarsi delle skills sia tecniche che di interazione che verranno offerte alla PMI richiedente.



Un’agenzia di digital marketing che costruisce il proprio lavoro in maniera alacre e professionale, in genere suddivide le vari parti del marketing tra diversi dipendenti: è quindi necessario informarsi se, per esempio, vi sia una persona addetta al SEO Marketing, una persona addetta alla promozione dei contenuti sui social, un incaricato della creazione dei contenuti, un altro per la grafica ecc.



In linea di massima, è sempre buona norma diffidare di agenzie che riuniscono l’enorme mole di lavoro di marketing digitale in una sola persona factotum, o in due persone.



È poi importante verificare, oltre la suddivisione del lavoro in base alla professionalità di ogni membro, anche che vi siano cenni al curriculum e alla storia dei membri dello staff, per poter capire come si siano formati per poter lavorare all’interno dell’agenzia.



Agenzia Digital Marketing: Dimestichezza con la tecnologia

Il mondo del web non può certo prescindere da un’evoluzione pressoché costante delle tecnologie utilizzate e dell’implementazione di varie piattaforme, ognuna delle quali specializzata in un determinato ramo come la SEO e l’article marketing.



Per tale ragione, le PMI dovrebbero ricercare nello staff della digital agency a cui vogliono affidarsi anche un sapiente utilizzo della tecnologia, nonché la capacità di aggiornarsi in maniera costante sulle varie tematiche che ineriscono la tecnologia sotto tutti i punti di vista, in maniera tale da offrire al cliente soluzioni integrate e all’avanguardia per affermarsi sul web.



Agenzia Digital Marketing: Esperienza nel settore

Come si può intuire, una PMI dovrebbe riporre maggiormente la propria fiducia in un’agenzia di digital marketing che possa palesare una certa storia ed esperienza nel settore del marketing, che abbia già consolidato le proprie strategie di lavoro e che sappia come muoversi all’interno di questo settore.



Per questo motivo, una PMI che non ha tanti soldi da investire nel marketing (a dispetto di quanto potrebbe invece fare una multinazionale), dovrebbe diffidare di quelle agenzie che millantano conoscenze omni-settoriali e che puntano tutto sulla grafica: ciò che conta è l’esperienza nel settore e, soprattutto, l’esperienza nel settore delle PMI.



Difatti, non è assolutamente detto che un’agenzia di digital marketing che si occupa della promozione di grosse aziende internazionali sia poi abile a rendere gli stessi risultati con una piccola impresa locale; è bene dunque affidarsi a quelle web agencies che dimostrino una certa dimestichezza con le Piccole e Medie Imprese.



Agenzia Digital Marketing - Portfolio lavori già effettuati

Le agenzie di digital marketing più professionali immettono non raramente esempi dei lavori svolti per conto di clienti sul proprio sito, in genere per un duplice scopo:



Per dimostrare le proprie abilità e l’organizzazione del lavoro;

Per procacciarsi nuovi clienti interessati agli esempi di lavori svolti e ai risultati conseguiti.

Indipendentemente dallo scopo per il quale la web agency ha pubblicato esempi di lavori già effettuati, è utile, da parte delle PMI, ricercare quelle agenzie che addirittura linkino o presentino una pagina del proprio sito con esempi e testimonianze di lavori svolti; questa azione è infatti indice di professionalità.



Digital Marketing: Specializzazione in SEO e Link Building

Un aspetto di enorme importanza da valutare da parte delle PMI che vogliano affidarsi ai servizi di un’agenzia di digital marketing risiede nelle capacità di costruire contenuti in ottica SEO e saper predisporre il Link Buiding.



SEO è un acronimo che sta per Search Engine Optimization e indica la capacità di creare dei contenuti ottimizzandoli per il web e per il posizionamento nei motori di ricerca come Google, in maniera tale che i prodotti o i servizi offerti dalla PMI risaltino con vigore nelle ricerche online, aumentando dunque il numero dei clienti intercettati.



Il Link Building è una tecnica di SEO Copywriting che permette, attraverso dei link ben ragionati all’interno del sito della PMI stessa o in link esterni, di rimandare al sito della PMI stessa, aumentandone dunque l’ ”autorità” nel web (definita domain authority).



Digital Marketing: Utilizzo di Google con SEO, SEM e Article Marketing

Scegliere un’agenzia di digital marketing significa anche verificare che quest’ultima sappia mettere a punto delle tecniche finalizzate alla SEM e all’Article Marketing.



La SEM può, per alcuni versi, inglobare la SEO: il suo acronimo sta infatti per Search Engine Marketing e rappresenta l’insieme di tecniche e procedure per aumentare l’appetibilità di marketing di una certa impresa, in questo caso una Piccola e Media Impresa.



Attraverso l’Article Marketing, ossia la costruzione di un articolo con contenuti originali, SEO-oriented e tagliato per vendere e promuovere, un’agenzia di digital marketing capace può imprimere una netta svolta all’andamento delle vendite online della PMI.



La gestione dei canali social da parte di una agenzia di digital marketing

Non per ultimo, è anche da porre in dovuta considerazione il versante social: un’agenzia di digital marketing in grado di allestire delle ottime campagne di social media marketing raggiungendo degli obiettivi stagionali minimi rappresenta sicuramente un’agenzia sulla quale puntare.



La web agency provvede a indicare alla PMI richiedente il tipo di piattaforma social da prediligere per comunicare i propri contenuti, lo stile da usare e le strategie da attuare per raggiungere una platea di clienti quanto più ampia possibile.



VALUTAZIONE IN ITINERE DELLA COLLABORAZIONE CON L’AGENZIA DI DIGITAL MARKETING

Va da sé che il rapporto instaurato con l’agenzia di digital marketing vada valutato durante la collaborazione, tenendo conto:



Dell’aderenza dello staff di lavoro a quanto concordato in fase preliminare di colloquio con l’agenzia;

Dell’eventuale clima di fiducia e ottimismo verso il modus operandi della web agency;

Del raggiungimento degli obiettivi indicati e della produzione di alcuni risultati.

Digital Marketing: tendenze a Firenze e in Toscana

L'economia in Toscana e a Firenze in particolare spazia su vari settori, tutti importanti in termini di fatturato e occupazione. Dalla enogastronomia al fashion, dal turismo all'artigianato. Con un appeal che va oltre i confini regionali e nazionali. E' quindi di particolare importanza una visibilità digitale "spinta". Dai siti vetrina agli e-commerce, dai canali social (tutti ....) alla produzione media. Quindi è fondamentale una presenza di esperti di digital marketing che conoscano la Toscana e siano in grado di raccontarla con le metriche 2.0. Cercheremo di capire le tendenze e le esperienze di digital marketing e Firenze e in Toscana.