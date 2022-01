FitLine Activize Serum: il NUOVO siero rivitalizzante ad effetto flash

Activize Serum FitLine è il nuovo innovativo prodotto presentato da PM International, studiato per rivitalizzare immediatamente la pelle del viso e dare un’immediata ed incredibile sensazione di freschezza e forza vitale.

PM-International durante lo scorso Kick Off del 15 Gennaio 2022 ha presentato al mondo un nuovo prodotto a dir poco innovativo.



Si tratta del Siero FitLine Activize, che promette di trasmettere la stessa energia dell’omonimo integratore Activize FitLine, direttamente sulla pelle del viso.



Chi l’ha provato in anteprima, descrive una sensazione davvero particolare e sorprendente.



Dopo un'iniziale sensazione di freschezza, il siero genera una piacevole sensazione di calore e formicolio che va a rivitalizzare in profondità le cellule grazie all'esclusivo concetto di trasporto dei nutrienti NTC®.



I principi attivi dell’Activize FitLine, guaranà, vitamina C ed un complesso di vitamina B vengono veicolati in profondità rivitalizzando le cellule e prevenendo l’invecchiamento della pelle, grazie ad un potente effetto antiage.



La massima qualità del prodotto è ufficialmente confermata dal sigillo a 5 stelle di Dermatest.



Si consiglia di applicare 2 spruzzi di Activize siero sulla pelle pulita del viso, del collo e del décolleté al mattino e alla sera e massaggiare delicatamente.

Lasciare agire per 1-2 minuti e poi applicare la crema FitLine skin 4ever.



