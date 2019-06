FM LOGISTIC: con CITYLOGIN al via anche a Firenze le consegne a emissioni zero per Sephora Italia

Accordo per la consegna dei prodotti a Firenze tra il leader nel settore della cosmetica e la multinazionale di logistica

Milano, 31 maggio 2019 – Grazie a CityLogin le consegne a emissioni zero nell’area ZTL di Firenze diventano realtà per Sephora Italia. L’azienda leader della cosmetica, impegnata in un percorso eco responsabile, ha scelto per le sue spedizioni nel capoluogo toscano il progetto di logistica sostenibile di FM Logistic, gruppo attivo nel settore dello stoccaggio, del trasporto e del packaging presente in 14 paesi e con un giro d’affari di 1,178 miliardi.



Dopo Roma, Milano, Torino e Vicenza, l’accordo tra FM Logistic e Sephora Italia si espande anche a Firenze. Le consegne saranno effettuate sui tre punti vendita della città da un mezzo al 100% elettrico e saranno gestite presso l’hub di Calenzano, a 15 chilometri dal primo accesso all’area ZTL. L’obiettivo è di garantire una supply chain dell’ultimo miglio all’insegna dell’efficienza e della sostenibilità.



“Siamo felici della crescita del progetto CityLogin, che rappresenta uno dei nostri fiori all’occhiello, ha dichiarato Ugo Lemorini, General manager di FM Logistic in Italia. Nel 2014 siamo partiti da Roma, città nella quale nei primi quattro anni abbiamo garantito un risparmio di oltre 200 tonnellate di emissioni di CO2. Oggi operiamo in tutto il territorio del Centro-Nord Italia e vogliamo crescere ancora grazie a importanti investimenti, con l’acquisto di nuovi mezzi a emissioni ridotte.”



CityLogin è la società che offre servizi logistici frutto della partnership tra FM Logistic e Mag.di. Si avvale di mezzi trasporto elettrici e bimodali e utilizza un innovativo sistema di proximity hub, ossia centri di smistamento e stoccaggio delle merci vicini all’area di distribuzione. La piattaforma consente di aumentare l’efficienza della distribuzione. I mezzi infatti percorrono meno strada e impiegano meno tempo per i rifornimenti, riducendo i costi della flotta. CityLogin è un servizio di micrologistica, che consente lo stoccaggio anche di piccole quantità di merce e l’accesso a un portale per la movimentazione del magazzino, la gestione delle spedizioni e dei ritiri e la prenotazione di servizi di van sharing.





Informazioni su FM Logistic



Fondata nel 1967, FM Logistic è un'impresa di riferimento a livello globale nel campo del supply chain management, con un'esperienza che spazia dallo stoccaggio al trasporto, passando per il co-packing. Si tratta di un gruppo indipendente a conduzione familiare, leader nel campo dei beni di largo consumo, della vendita al dettaglio, dell'industria e della sanità.



Con sedi in 14 paesi di 5 aree geografiche (Europa occidentale, Europa centrale, Europa orientale, Asia e America Latina), FM Logistic può contare su un fatturato di oltre € 1 miliardi, con il 63% di quest'ultimo che viene generato al di fuori della Francia. In qualità di gruppo socialmente responsabile, FM Logistic ricorre a metodi innovativi nella gestione dei suoi 26.200 dipendenti.



Sempre in prima linea nella sperimentazione degli aspetti di supply chain management più innovativi, FM Logistic ha messo a punto soluzioni come il pooling (gestione congiunta delle risorse di trasporto e logistica) e i centri di instradamento collaborativi (flussi in pooling multi-cliente e multi-fornitore). Il gruppo collabora inoltre con i produttori per la messa a punto di soluzioni innovative in grado di forgiare il magazzino del futuro, quali AGV, droni, robot e Big Data, oltre a supportare le start-up ospitate presso incubatori aziendali che ricorrono ai concetti dell'economia basata sulla condivisione per le applicazioni di stoccaggio e trasporto.



FM Logistic si mantiene sempre aggiornata sulle nuove abitudini dei consumatori. L'azienda ha sviluppato Citylogin, una soluzione di logistica per la consegna nella destinazione finale ("last-mile"), attualmente in uso in città come Roma, Parigi, Madrid e Mosca.



In corrispondenza con il suo 50° anniversario, FM Logistic ha creato FM Foundation, con l'obiettivo di supportare e co-sviluppare progetti di innovazione sociale per aiutare i bambini e i disoccupati che vivono nei pressi delle sedi attuali e future dell'azienda.



Per ulteriori informazioni: www.fmlogistic.com