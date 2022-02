FME Education: il potenziale della cultura per la ripartenza nazionale

Fin dalla sua nascita la Casa Editrice FME Education è impegnata nella valorizzazione della ricchezza culturale, promuovendo progetti e iniziative di qualità

FME Education riconosce il grande potenziale della cultura per la ripartenza nazionale. La Casa Editrice condivide iniziative e progetti volti alla promozione e diffusione dell'ecosistema culturale italiano.



FME Education: la cultura come strumento di rilancio



In piena fase di ricostruzione e ripartenza del nostro Paese, la cultura deve essere considerata qualcosa di più di uno dei tanti settori da salvare dalla crisi provocata dall'emergenza sanitaria. La cultura è a tutti gli effetti una risorsa dalle ricadute economiche importanti: la ripartenza deve quindi viaggiare di pari passo con la valorizzazione dell'immenso patrimonio culturale italiano, che è unico al mondo. Il dibattito riguardo al tema include la necessità di attuare strategie concrete affinché l'ecosistema culturale, in cui convergono secoli di cultura, arte, opere tangibili e valori immateriali, possa contribuire realmente al rilancio della nazione. In questo scenario, sono oggi numerose le realtà italiane impegnate nella promozione e valorizzazione della cultura: tra queste anche la Casa Editrice FME Education che, fin dalla sua nascita nel 2013, consapevole del potenziale della cultura per il futuro del Paese, sostiene iniziative e progetti orientati alla sua diffusione.



FME Education: conservare e promuovere il settore culturale



La cultura rappresenta ormai un elemento decisivo per la ripartenza e per il futuro dell'Italia, costituisce del resto uno strumento potente e indispensabile di rilancio e di crescita. Partendo da questo presupposto, risulta quindi opportuno delineare con precisione un percorso finalizzato non solo alla conservazione, ma anche all'ottimizzazione della fruizione e della promozione del settore culturale nazionale. Oggi sono numerose le realtà culturali chiamate ad affrontare le sfide odierne, attuando iniziative volte a ripensare e, al contempo, potenziare l'intero settore affinché continui a essere la priorità nel futuro del nostro Paese. Tra queste anche FME Education: la Casa Editrice milanese partecipa attivamente promuovendo attività a sostegno della ripresa culturale, con progetti o iniziative che hanno come obiettivo la promozione della cultura e del sapere in Italia.