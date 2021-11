Focolaio Covid tra i vigili urbani (vaccinati) di Piazza Beccaria a Milano dopo la festa per un collega

Situazione inaccettabile, necessari provvedimenti più incisivi Codacons presenta esposto alla Procura della Repubblica

Cronaca Milano: Un focolaio di coronavirus si è creato all’interno degli uffici della Polizia locale di Zona 1, che ha sede in piazza Beccaria. Gli agenti contagiati sono al momento 12, quasi tutti vaccinati. I malati sono soprattutto asintomatici, o hanno sintomi lievi. È probabile che il contagio si sia diffuso durante una cena di saluto per un collega andato in pensione. Gli agenti del corpo di Polizia locale di Milano (sedi di piazza Beccaria e 25 Aprile) avrebbero partecipato alla rimpatriata con diverse decine di altri invitati. I contagiati sono in isolamento. Gli uffici, i locali e i veicoli sono stati sottoposti a sanificazione. Il cluster sta generando molta preoccupazione tra gli agenti di polizia locale (ci sarebbero almeno altri quattro casi tra Annonaria e Comandi 6 e 9) e ha spinto il sindacato Sulpm a inviare una nota al comandante Marco Ciacci per chiedere una mappatura puntuale del Corpo (gli immunizzati sono circa il 90% del totale, secondo alcune stime).



Il presidente di Codacons Lombardia, l’Avv. Marco Donzelli afferma: “Tutto ciò si ripercuote sulla salute delle persone, come è noto, ed integra la fattispecie di epidemia colposa, nonché una palese violazione dell’art. 32 Cost. In ogni caso quello che si sta facendo in Lombardia è nettamente insufficiente per contrastare il fenomeno, per questo motivo presenteremo una memoria integrativa al nostro esposto già presentato davanti alla Procura di Milano, sperando che ciò dia un impulso alla nostra richiesta di indagini.”