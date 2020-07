Focus Lombardia Breakthrough innovation Car-T. Prospettive attuali in epoca Covid-19

Il prossimo lunedì 20 luglio dalle ore 11 alle 13:30, si terrà il Webinar 'BREAKTHROUGH INNOVATION CAR-T PROSPETTIVE ATTUALI IN EPOCA COVID-19', organizzato da Motore Sanità.

Terzo di una serie di appuntamenti regionali che arriva in Lombardia, per far confrontare gli esperti regionali su quanto sia stato già realizzato nella Regione e quanto di questo possa servire a superare criticità gestionali, amministrative e cliniche.



TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO:



- Roberto Cairoli, Direttore SC Ematologia, ASST Niguarda Milano



- Fabio Ciceri, Presidente GITMO - Direttore Unità Ematologia e Oncoematologia Ospedale San Raffaele Milano



- Davide Croce, Direttore Centro Economia e Management in Sanità e nel Sociale LIUC Business School, Castellanza (VA)



- Maria Fazio, Direttore UOC Farmacia Ospedale San Raffaele Milano



- Marco Fumagalli, Componente III Commissione Sanità e Politiche Sociali, Regione Lombardia



- Armando Santoro, Direttore Cancer Center e Responsabile Unità Operativa Oncologia medica ed Ematologia Oncologia medica ed Ematologia HUMANITAS



- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità



- Rappresentante di Ail Pazienti



- Rappresentante di Cittadinanzattiva (Tribunale per i diritti del Malato)









Per partecipare al Webinar del 20 luglio, iscriviti al seguente link: https://bit.ly/2CIt3oO













Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Stefano Sermonti - Cell. 338 1579457

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962