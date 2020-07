Focus Piemonte Breakthrough innovation Car-T. Prospettive attuali in epoca Covid-19

Il prossimo venerdì 17 luglio dalle ore 11 alle 13:30, si terrà il Webinar 'BREAKTHROUGH INNOVATION CAR-T PROSPETTIVE ATTUALI IN EPOCA COVID-19', organizzato da Motore Sanità

Secondo di una serie di appuntamenti regionali che arriva in Piemonte, per far confrontare gli esperti regionali su quanto sia stato già realizzato nella Regione e quanto di questo possa servire a superare criticità gestionali, amministrative e cliniche.



PARTECIPANO:

- Lorenzo Angelone, Direttore Sanitario Città della Salute e della Scienza Torino

- Oscar Bertetto, Direttore Rete Oncoematologica Piemontese

- Mario Boccadoro, Direttore SC Ematologia, AOU Città della Scienza e della Salute Torino

- Felice Bombaci, Referente Gruppo AIL Pazienti LMC

- Francesco Cattel, Direttore SC Farmacia, AOU Città della Scienza e della Salute Torino

- Franca Fagioli, Direttore SC Oncoematologia Pediatrica e Centro Trapianti, Presidio Ospedaliero Infantile Regina Margherita, AOU Città della Salute e della Scienza Torino

- Luisa Giaccone, Ricercatore Dipartimento Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute Università di Torino

- Barbara Mosso, Dirigente Farmacia AOU Città della Scienza e della Salute Torino

- Franco Ripa, Responsabile Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio Sanitari, Regione Piemonte

- Umberto Vitolo, Consulente Ematologo presso l’IRCCS Istituto Oncologico di Candiolo, Fondazione Piemontese per l’Oncologia

- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità



MODERANO:

- Daniele Amoruso, Giornalista Scientifico

- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità







Per partecipare al Webinar del 17 luglio, iscriviti al seguente link: https://bit.ly/2DKEOvB















