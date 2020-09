'Focus Prevenzione e vaccini’ - 23 Settembre 2020, ORE 11

Il prossimo mercoledì, 23 Settembre, si terrà, dalle ore 11 alle 13:30, il webinar 'Focus Prevenzione e vaccini'.

La vaccinazione è uno dei più grandi successi della medicina. Essa salva vite umane, protegge le nostre società, riduce le malattie e contribuisce ad allungare l’aspettativa di vita. Inoltre, in epoca COVID-19, la vaccinazione anti-influenzale e quella anti-pneumococcica devono raggiungere importanti coperture in quanto, la prima, supporta il medico nella diagnosi differenziale tra influenza e COVID-19 evitando, soprattutto nelle persone con un’età superiore a 60 anni o con patologie croniche, una possibile sovrapposizione delle due, la seconda evita una sovrapposizione da pneumococco in caso di infezione COVID-19. La campagna vaccinale di quest’anno deve tenere conto di tutto ciò e le regioni dovrebbero “fortemente consigliare” entrambi i tipi di vaccino, sia quello antiinfluenzale che quello antipneumococcico. Questa attività implica non solo una programmazione negli acquisti delle dosi ma anche un accordo forte con la medicina generale e con le farmacie. Per approfondire la questione Officina di Motore Sanità organizza un confronto web tra i maggiori esperti del settore al fine di delineare, se condivisa, una linea comune a tutte le regioni italiane.



TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO:

- Matteo Bassetti, Direttore UO Clinica Malattie Infettive Ospedale Policlinico “San Martino”, Genova

- Fulvio Bonetti, MMG ATS Monza Brianza già Componente Tavolo Vaccini Regione Lombardia

- Valeria Fava, Rappresentante Cittadinanzattiva

- Federico Lega, Università Statale di Milano

- Gabriella Levato, MMG Milano

- Onofrio Mongelli, Dirigente Sezione Promozione della Salute e del Benessere, Regione Puglia

- Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia

- Gabriele Pelissero, Professore Senior Università degli Studi di Pavia

- Annarosa Racca, Presidente Federfarma Lombardia

- Carlo Signorelli, Professor of Hygiene, Director School of Public Health, University San Raffaele, Milan

- Rita Lidia Stara, Presidente Federazione Diabete Emilia-Romagna

- Roberto Tobia, Segretario Nazionale Federfarma

- Stefano Vella, Docente di Salute Globale, Università Cattolica del Sacro Cuore Roma

- Alberto Villani, Presidente SIP

- Gennaro Volpe, Presidente Nazionale CARD

- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità







Alla fine del webinar si lancia una survey alla popolazione: “tu ti vaccini?”

Per partecipare al webinar del 23 Settembre, iscriviti al seguente link: https://bit.ly/3j3wjM1













Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962