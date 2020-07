Il prossimo lunedì 13 luglio dalle ore 11 alle 13 si terrà il Webinar 'FOCUS PROPOSTE PER IL RILANCIO DELLA MEDICINA TERRITORIALE IN ERA POST COVID-19', organizzato da Motore Sanità

L'obiettivo di coinvolgere tutti gli attori di sistema salute piemontese per partecipare ad un piano organico per sviluppare nuovi processi di analisi che rilanci la medicina territoriale.





PARTECIPANO:



- Giulio Fornero, Direttore SC Qualità, Risk Management, Accreditamento, AOU Città della Salute e della Scienza di Torino



- Giulia Gioda, Presidente Motore Sanità



- Marco Knaflitz, Professore Ordinario di Bioingegneria Elettronica e Informatica, Politecnico di Torino



- Vittorio Nizza, Avvocato presso Studio Avvocato Nizza & Associati



- Carlo Picco, Commissario ASL Città di Torino



- Roberto Raso, Dirigente Medico Servizio Riferimento Regionale di Epidemiologia per la sorveglianza, prevenzione e controllo Malattie Infettive (SSepi-SeREMI), ASL Alessandria



- Franco Ripa, Responsabile Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio Sanitari, Regione Piemonte



- Mario Sacco, Presidente Confcooperative Sanità Piemonte



- Paola Sanvito, Presidente OPI Novara



- Roberto Venesia, Segretario Regionale Generale FIMMG Piemonte



- Michele Vietti, Presidente Finlombarda e Gruppo Santa Croce



- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità







Per partecipare al Webinar del 13 luglio, iscriviti al seguente link: https://bit.ly/3gOwf13









Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Stefano Sermonti - Cell. 338 1579457

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962