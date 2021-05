Focus Puglia: Interstiziopatie polmonari - 28 maggio 2021, Ore 15:30

venerdì 28 maggio, dalle ore 15:30 alle 17:30, si terrà il webinar ‘Focus Puglia: Interstiziopatie polmonari’, organizzato da Motore Sanità.

Le interstiziopatie polmonari malattie rare dell’apparato respiratorio, sono patologie a complessa gestione. Tra queste la prevalenza della sola IPF in Italia è di circa 15.000 pazienti, ma con diagnosi accertata solamente su circa 5.000 di essi. I centri dedicati alla cura di questa malattia nel nostro Paese sono 107, ma 30 di questi seguono circa il 70% dei pazienti, con un carico di lavoro sempre più oneroso e di difficile gestione. L’approccio alla gestione di questi malati da parte delle Regioni organizzativamente più evolute è quello a rete Regionale con sistemi Hub & Spoke. I centri di riferimento Regionali però sono gravati spesso da liste d’attesa di 6-8 mesi ed oltre, quindi si rende necessario un ammodernamento del modello organizzativo che consenta una condivisione di gestione più partecipata. Motore Sanità attraverso l’esperienza acquisita negli anni in ambito di supporto alle reti di patologia, vorrebbe creare tavoli di discussione Regionali che possano aprire un confronto tra tutti gli stakeholders di sistema impegnati nella cura di questa patologia. L’obiettivo è poter essere questo tavolo generatore di idee e strumento di condivisione di “proven practices”, fornendo supporto metodologico per l’implementazione di modelli gestionali che portino a progressi organizzativi, dove al centro davvero possa esservi il paziente.



Tra gli altri, partecipano:



Giuseppina Annicchiarico, Coordinatrice Co.Re.Ma.R (Coordinamento Regionale Malattie Rare), AReSS Puglia

Ettore Attolini, Direttore Area Innovazione di sistema e Qualità ARess Puglia

Marco Benvenuto, Ricercatore Economia Aziendale Dipartimento Scienza dell’Economia,Università del Salento, Lecce

Francesco Paolo Cantatore, Direttore UOC Reumatologia Universitaria OO.RR. Foggia

Giovanna Elisiana Carpagnano, Direttore UOC Malattie dell’Apparato Respiratorio Universitaria, AOU Consorziale, Policlinico di Bari

Francesco Colasuonno, Funzionario Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, Servizio politiche del farmaco, Regione Puglia

Vitangelo Dattoli, Direttore Generale AOU Ospedali Riuniti Foggia

Ignazio Grattagliano, Presidente Regionale SIMG Puglia

Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità

Florenzo Iannone, Professore Ordinario di Reumatologia, Università di Bari, Coordinatore del Comitato Scientifico GISEA

Donato Lacedonia, Professore Associato-Direttore Scuola di Specializzazione Malattie Apparato Respiratorio Università, Foggia

Giuseppe Lanunziata, Presidente Regionale RespiRare Puglia Onlus

Donato Monopoli, Segretario Regionale FIMMG Puglia

Riccarda Scaringella, Presidente Rete Regionale A.Ma.Re Puglia

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità





