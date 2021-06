'Focus Veneto: Dal “Cutting edge” della ricerca in antibiotico terapia al bisogno di nuovi antibiotici, dalla valutazione del valore al place in therapy appropriato' - 25 giugno 2021, Ore 11

venerdì 25 giugno 2021, dalle ore 11 alle 13:30, si terrà il webinar ‘Focus Veneto: Dal “Cutting edge” della ricerca in antibiotico terapia al bisogno di nuovi antibiotici, dalla valutazione del valore al place in therapy appropriato’, organizzato da Motore Sanità, in collaborazione con Maris.

Quando si affronta il problema dell’AMR, molto spesso si parla di programmi di prevenzione, indispensabili per limitare il fenomeno. La prevenzione infatti è senz’altro un aspetto chiave dell’AMR. Volendo fare un paragone con la recente pandemia potremmo dire che rispetto a Covid-19, l’AMR è una pandemia silente ma annunciata oramai da anni e che richiede, per essere affrontata, delle azioni concrete non più rimandabili. Oggi i pazienti che muoiono per AMR hanno lo stesso esatto problema dei pazienti colpiti dal virus Sars-Cov-2 che muoiono: non hanno trattamenti efficaci. Per approfondire questi temi e tenere alta l’attenzione sul problema Motore Sanità vuole contribuire a trovare soluzioni attraverso un dialogo che coinvolga i migliori tecnici e istituzioni, a livello Nazionale e Regionale.



Tra gli altri, partecipano:

Valentino Bertasi, Direttore UOC Farmacia Ospedaliera ULSS 9

Giuseppe Cicciù, Presidente Regionale Cittadinanzattiva Veneto

Ernesto De Menis, Direttore UOC Medicina Interna 2 Ospedale Ca' Foncello Treviso - Vice Presidente FADOI Veneto

Domenico Girelli, Professore Ordinario di Medicina Interna, Università di Verona. - Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Medicina d’Urgenza dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona - Direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina d’Emergenza-Urgenza

Vinicio Manfrin, Direttore Malattie Infettive ULSS 8 Berica, Vicenza

Francesco S. Mennini, Presidente SIHTA - Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica, Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma“Tor Vergata”

Paolo Navalesi, Anestesiologia e Terapia Intensiva AOU Padova

Renzo Scaggiante, Direttore Malattie Infettive Ospedale S. Martino Belluno ULSS 1 Dolomiti

Claudio Scarparo, Direttore UOC Microbiologia ULSS 3 Serenissima

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità







