Fondazione Banfi: rinviata a Marzo 2023 la 3a edizione della Winter School di Sanguis Jovis - Alta Scuola del Sangiovese

La terza edizione della Winter School di Sanguis Jovis-Alta Scuola del Sangiovese è rinviata a marzo 202

“A causa del protrarsi dell’attuale situazione pandemica, e con la volontà di assicurare a tutti i potenziali partecipanti la massima tutela, nel pieno rispetto delle regole in vigore, la Fondazione Banfi ha, purtroppo, deciso di rinviare all’anno prossimo l’attesissima terza edizione della Winter School (9-11 marzo 2022) incentrata sul tema “Experience Sangiovese – la nuova esperienza di marca tra fisico e virtuale”. Così dichiara Rodolfo Maralli Presidente di Fondazione Banfi, sentiti anche i professori Attilio Scienza e Alberto Mattiacci, rispettivamente Presidente e Direttore di Sanguis Jovis – Alta Scuola del Sangioves.



La cultura e la conoscenza sul Sangiovese subisce quindi un piccolo rallentamento, ma non si ferma e guarda già alla quinta edizione della Summer School, in programma dall’ 11 al 15 luglio 2022 e di cui, a breve, saranno disponibili maggiori dettagli sul sito di Fondazione Banfi (https://fondazionebanfi.it/it/), oltre che sui profili social della Fondazione (@FondazioneBanfi).



ph fonte ufficio stampa