Fondazione Cariplo, Andrea Mascetti: nuovi fondi per il Terzo settore di Varese

Dai dati raccolti da Fondazione Cariplo, della cui Commissione Arte e Cultura Andrea Mascetti è Coordinatore, la pandemia ha avuto un impatto fortemente negativo sul Terzo settore. In arrivo fondi per 17,6 milioni di euro

Gli enti lombardi del Terzo settore hanno registrato forti perdite a causa della pandemia da Covid-19. Andrea Mascetti: oltre 17 milioni a 928 enti no profit in Lombardia.



Andrea Mascetti: nuovi fondi per il Terzo settore



928 enti del Terzo settore attivi in Lombardia riceveranno fondi per un totale di 17,6 milioni di euro (di cui 1,7 in provincia di Varese): il finanziamento mira a garantire servizi e iniziative che contribuiscano in modo significativo al benessere e all'interesse generale della comunità. Dai dati raccolti da Fondazione Cariplo (Andrea Mascetti è Coordinatore della Commissione Arte e Cultura), e dalle rielaborazioni effettuate in collaborazione con Istat, risulta chiaro come la pandemia abbia avuto un effetto negativo sul fatturato e sugli utili degli enti del Terzo settore: nel 2020 il comparto della Regione Lombardia ha infatti subito una perdita complessiva di circa un miliardo di euro. Dei fondi complessivi destinati al Terzo settore, 12 milioni sono attribuibili a fondi ministeriali ai quali Regione Lombardia ha aggiunto 3,55 milioni di risorse ulteriori e due milioni di euro da Fondazione Cariplo e Fondazione Peppino Vismara, al fine di portare avanti il progetto iniziato nel 2020 col bando "LET'S GO!". L'iniziativa è nata durante l'emergenza sanitaria a supporto di tutte le organizzazioni compromesse dall'emergenza sanitaria.



Il commento di Andrea Mascetti



Andrea Mascetti condivide il principio secondo cui il lavoro di gruppo consente di fornire le risposte più adatta alle esigenze dei cittadini lombardi. "Problemi complessi si contrastano con risposte condivise, con alleanze tra istituzioni. Essere di supporto alle organizzazioni no profit in difficoltà significa occuparsi della coesione nelle nostre comunità, perché sono queste organizzazioni, che insieme alle istituzioni e alle amministrazioni locali, animano le attività delle nostre comunità e svolgono servizi di assistenza importanti per tutti, per i singoli e le famiglie": ha spiegato Andrea Mascetti insieme agli altri commissari varesini all'interno della Commissione centrale di beneficenza di Fondazione Cariplo, Elisa Fagnani, Giuseppe Banfi e Sarah Maestri. "L'iniziativa realizzata in collaborazione con la Regione e con la Fondazione Vismara rafforza l'idea di lavorare insieme per il bene delle nostre comunità".