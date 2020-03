Fondazione Vento assieme all’associazione di rete di Sbullit Action lancia un messaggio contro il coronavirus: io che preservo l’altro partendo da #NonBullizzoGliAltriPensandoAMe perche’ #ItaliaNonSiFerma

In questo messaggio di oggi l’obiettivo è arrivare non solo ai giovani, a cui di solito Fondazione Vento e Sbullit Action si rivolgono, ma a tutti, facendo proprio leva sui giovani per un supporto urgente contro il coronavirus, in quanto potenziali vittime di ‘soprusi’ a causa di errati comportamenti e abitudini.

Fondazione Vento, il suo Presidente Mario Zamboni e l’associazione di rete del pro-getto ‘Sbullit Action’ pensano al bene degli italiani parlando ancora una volta di un laboratorio “diverso”, diverso ma anche uguale a Sbullit Action sotto vari aspetti. Sbullit Action è un’App che ha come obiettivo quello di essere un luogo dove trasmettere stimoli positivi alle persone, giovani ma non solo, contro il bullismo. In questo messaggio di oggi l’obiettivo è arrivare non solo ai giovani, a cui di solito Fondazione Vento e Sbullit Action si rivolgono, ma a tutti, facendo proprio leva sui giovani per un supporto urgente contro il coronavirus, in quanto potenziali vittime di ‘soprusi’ a causa di errati comportamenti e abitudini. Oggi la situazione coronavirus ci impone di non pensare solo a noi stessi, ma a tutta la rete di contatti che consciamente o inconsciamente ci troviamo ad avvicinare e che potrebbero creare in questo momento solo ulteriori gravi problemi. Siano amici ma anche parenti, siano fidanzati o fratelli, ma anche i più deboli, ora più che mai tutti vanno tutelati attraverso ogni singolo comportamento: dobbiamo cambiare subito le nostre abitudini.



#NonBullizzoGliAltriPensandoAMe

dobbiamo prestare la massima attenzione alle abitudini

#ItaliaNonSiFerma



Sbullit Action è un progetto unico nel suo genere, che fino ad oggi ha contrastato il bullismo tramite la sua App; oggi, invece, si parla di una nuova lotta contro il bullismo, quella alle nostre cattive abitudini. Tutti noi conosciamo i rischi del virus che sta cambiando la nostra vita: per vincerlo dobbiamo cambiare noi e le nostre abitudini. Partire oggi da un’emergenza per creare l’occasione giusta per una vera e propria gara di solidarietà. Le persone devono cambiare il loro modo di vedere e pensare: non solo “io ho paura del contagio” ma io #NonBullizzoGliAltriPensandoAMe standoti a distanza. Così io mi preoccupo per te, mi lavo le mani per te, rinuncio a quel viaggio per te, non vado al concerto per te, per te. Sia tu in terapia intensiva, un anziano, un fragile…la tua vita ha valore quanto la mia.



Alziamo tutti lo sguardo #ItaliaNonSiFerma ora più che mai è importante la solidarietà di tutti noi per noi.

Questo, oggi, è dunque un ulteriore laboratorio “diverso” contro le nostre cattive abitudini lanciato da Fondazione Vento, il suo Presidente Mario Zamboni e da tutta l’associazione di rete del progetto Sbullit Action.

