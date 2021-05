Fondo Nuove Competenze: nuovo webinar Time Vision

Lo hanno definito lo strumento più innovativo delle politiche attive del lavoro. Ma, a distanza di sei mesi dall'avvio, a che punto è il Fondo Nuove Competenze? Questo il tema del webinar gratuito organizzato da Time Vision in programma giovedì 20 maggio alle ore 15:30.

FONDO NUOVE COMPETENZE: A CHE PUNTO SIAMO?



Nel Webinar di Time Vision gli attori della misura a confronto



Uno strumento innovativo per quello che riguarda la gestione delle politiche attive del lavoro, arrivata. quasi certamente, in una delle fasi economiche più difficili della storia recente italiana.



A sei mesi dall’avvio operativo della misura voluta dal ministero del Lavoro e gestita dall’Anpal, il Fondo Nuove Competenze ha già interessato oltre 2.700 aziende in tutta Italia, coinvolgendo una platea di lavoratori a sei zeri in percorsi di formazione per il potenziamento e l’aumento delle competenze.



Ma, a che punto siamo, effettivamente, col Fondo Nuove Competenze? I pagamenti sono puntuali? La misura sarà ulteriormente prorogata?



Questo il tema del webinar Time Vision in programma giovedì 20 maggio alle ore 15:30 in modalità digitale. Un pomeriggio di confronto e approfondimenti sulla misura, le sue caratteristiche e i suoi obiettivi, con la testimonianza delle imprese che hanno aderito al fine di capire, nel concreto, se lo strumento funziona e come aiuta i business nella riqualificazione delle competenze dei lavoratori.



La frequentazione del webinar è gratuita e dà diritto ad 1 credito formativo per i consulenti del lavoro.



Relatori del webinar:



DANIELA SABATINO - Presidente Time Vision

PIETRO ORAZIO FERLITO - Dirigente Anpal - Gestione dei Programmi operativi FSE

ROSSELLA SPADA - Direttore Formazienda

BERLINO TAZZA - Presidente Sistema Impresa

LUCIA MASSA - Vice Segretario Generale Confsal e Capo Dipartimento Formazione Confsal

ANTONIO ASCIONE - Presidente del CDA Sms Engineering

FRANCESCO SAVERIO ZURINO - Business developer Time Vision



