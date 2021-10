Food and Travel Awards 2021

La Slovenia e il direttore dell’Ente del Turismo per l’Italia, Aljoša Ota, premiati alla quarta edizione degli Awards.

La Slovenia è stata protagonista della serata di gala degli Awards 2021 Food and Travel Italia, tenutasi venerdì 1° ottobre scorso presso il San Barbato Resort Spa&Golf a Lavello, in Basilicata. Dopo il titolo di “Nazione Emergente dell’enogastronomia” nel 2019 e di “Nazione dell’anno” nel 2020, la quarta edizione degli Awards ha infatti visto la Slovenia ricevere il premio quale DESTINAZIONE STRANIERA DELL’ANNO.



I finalisti sono stati selezionati direttamente da esperti nel campo della gastronomia e del turismo, oltre che dal comitato di redazione e dai lettori della rivista Food and Travel Italia, il primo magazine internazionale – è pubblicato in inglese, tedesco, spagnolo, greco, portoghese, arabo, italiano e turco, con una portata globale di oltre 600.000 lettori - che si occupa di enogastronomia, beverage, viaggi gourmet e turismo di alto profilo.



Un riconoscimento d’eccezione è stato attribuito dal Board di Food and Travel anche ad Aljoša Ota in qualità di DIRETTORE ENTE DEL TURISMO DELL’ANNO. “È un grande onore ricevere il premio speciale “Direttore Ente del Turismo dell’anno” – spiega Aljoša Ota, direttore dell’Ente Sloveno per il Turismo in Italia – lo dedico a tutti i miei collaboratori e ai colleghi soci di ADUTEI di cui sono Presidente. Gli ultimi due anni sono stati segnati da grandi cambiamenti e sono felice di aver potuto dare il mio contributo al settore, cercando di portare innovazione e positività con l’auspicio che sia solo l’inizio di un periodo di grande crescita e rinnovamento. Ringrazio il Board di Food and Travel per la fiducia”.



La Slovenia ha impressionato i lettori italiani della rivista Food and Travel con la sua attenzione allo sviluppo sostenibile, anche in cucina, e i numerosi investimenti nelle strutture ricettive. Ed è proprio la tematica gastronomica ad acquistare sempre più rilievo nella strategia di promozione del paese, nell’anno in cui la Slovenia si fregia del prestigioso titolo di Regione Gastronomica Europea e la prestigiosa Guida Michelin ha svelato la nuova, seconda edizione, assegnando nuove stelle.



È possibile scoprire tutte le sfaccettature dell’innovativa offerta eno-gastronomica slovena al seguente link: www.tasteslovenia.si.





WWW.SLOVENIA.INFO