Food&Hope apre a Treviso il negozio a basso impatto ambientale

Dal 10 Settembre a Treviso, in via Paolo Veronese 16, aprirà Food&Hope.

Food&Hope sarà uno spazio commerciale che nasce dalla volontà di un gruppo di ragazzi, che hanno preso la decisione di impegnarsi con responsabilità, per dare alla nostra città uno spazio per cambiare le nostre abitudini di spesa e consumo quotidiani, e per portare nelle nostre tavole prodotti di qualità scelta e certificata. Certi, che ogni piccola azione, possa fare la differenza per lasciare alle future generazioni, un pianeta più pulito e ricco di biodiversità.



Food&Hope promuoverà l’attenzione e la consapevolezza di un nuovo modello di consumo favorendo la sostenibilità e il KM0 facendo da ponte con i produttori locali, con artigiani, agricoltori, aziende, e cooperative, per portare nelle vostre tavole la nostra storia, il tutto preservando la nostra madre terra.

Come?

Attraverso due concetti chiave: l’origine e l’alta qualità di ogni alimento e il packaging con il quale verrà proposto.



Inoltre Food&Hope metterà a disposizione degli spazi per condividere valori importanti come la cultura, la tradizione, la qualità e la sostenibilità per offrirvi un’esperienza unica, in cui la parte attiva e consapevole sarete voi!.



Potete seguire Food&Hope attraverso i canali social (Facebook e Instagram) e soprattutto nel nostro blog www.foodhope.it in cui troverete consigli, notizie e spunti sul mondo della sostenibilità.



Iniziamo assieme questo percorso di cambiamento positivo!.