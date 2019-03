Forbes incorona Marco Felluga

"Un vero innovatore", Marco Felluga, patriarca dell'enologia, su Forbes

L’articolo appare su Forbes, tra le testate statunitensi più autorevoli di economia, innovazione e cultura, in seguito all’incontro avvenuto tra il giornalista e Roberto Felluga, in visita negli Stati Uniti assieme la figlia Ilaria.



Una storia famigliare che Mariani ripercorre attraverso la descrizione di alcuni vini emblematici, come il Collio Pinot Grigio Mongris Riserva 2016 – varietà molto diffusa negli Usa ma che, sottolinea, “quello di Felluga supera gli altri per qualità” – il Collio Bianco Col Disôre 2016, il Collio Pinot Bianco Riserva 2015, il Collio Pinot Grigio 2016 e il Collio Cabernet Franc 2016 Russiz Superiore.



John Mariani conclude affermando che “la qualità dipende dall’attenzione ai dettagli” ed è questo il segno distintivo delle sei generazioni della famiglia di Marco Felluga.