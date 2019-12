Formarsi forma, non formarsi ferma

Corso di Public speaking & Social a cura di Gianvito Tracquilio

Il Gruppo RTS società certificata ISO 9001 specializzato nello sviluppo aziendale e nella formazione finanziata tramite i FONDI INTERPROFESSIONALI, presente su tutto il territorio nazionale con uffici in Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Toscana, conclude il suo anno di lavoro con un corso di formazione per i suoi dipendenti legato alla comunicazione e al Public Speaking & Social.



Il corso costruito ad Hoc per il gruppo RTS dall’artigiano delle emozioni, Gianvito Tracquilio, consulente di comunicazione, Infotainer Mentalista, ha fornito ai partecipanti, preziosi strumenti di comunicazione per migliorare il vivere quotidiano personale e professionale di tutto il gruppo, in ottica di condivisione, ascolto e crescita, personale e professionale, individuale e collettiva.



La sessione di lavoro ha avuto luogo il 17 Dicembre a partire dalle ore 09.00, presso l’elegante struttura alberghiera di Crema “Hotel Ponte di Rialto” dove i 26 dipendenti del gruppo (che operano sulle diverse sedi sul territorio Italiani quali Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Toscana e Sardegna) sono stati coinvolti in un percorso di 1/2 giornata.



Obiettivo del corso:

Il lavoro di aula si è focalizzato sul rafforzamento della squadra e sulla capacità di

Comunicare internamente in maniera positiva tra colleghi

Focalizzarsi sulla comunicazione verso l’esterno, sia con i clienti diretti che attraverso l’uso dei social.



Un percorso tra didattica ed esercizi pratici di aula per comprendere quanto sia importante oggi comunicare bene per vivere meglio, rimanendo in ascolto visivo e uditivo, rispettando il prossimo, se stessi e gli spazi dove ogni persona entra in azione, tenendo bene a mente la prima regola fondamentale prima di dare fiato a qualsiasi pensiero :



Fermarsi pensare e agire, una regola aurea della subacquea che ci insegna a comprendere quando è il momento di parlare, come argomentare i contenuti e come sostituire le parole basse oscure e contratte con quelle alte fluide e luminose.



