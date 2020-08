Forte dei Marmi: Dottoressa rimprovera un rappresentante politico (Matteo Salvini - Lega) perchè non indossa la mascherina

Codacons: nessun interesse a fare politica. Ma i rappresentanti devono essere esempio per tutti; mascherine e dstanziamento sociale sono i mezzi migliori per combattere la pandemia Covid-19

STOP ASSEMBRAMENTI: ESPOSTO DEL CODACONS

Cronaca Lombardia e Nazionale: è arrivato il momento di dire basta ad alcuni atteggiamenti manifestati da determinati rappresentanti politici i quali ritengono di non dover rispettare le regole al fine di contenere la pandemia da Covid-19 in Italia.



"Sia chiaro, non vi è alcun interesse per Codacons di fare in alcun modo politica, ma, in quanto Associazione di categoria, a tutela dei consumatori, che si batte affinché siano tutelati i diritti della popolazione (non ultimo, il diritto alla salute pubblica) chiediamo a gran voce che ogni rappresentante politico, aldilà dello schieramento e delle proprie idee, segua quelle che sono normali regole di condotta che ogni italiano sta cercando di seguire in questo periodo difficile - afferma il Presidente del Codacons, Marco Donzelli - come dimostrano numerosi studi scientifici (ricordiamo due solidi studi pubblicati dal MIT, Massachusetts Institute of Technology, e da Nature Medicine) è fondamentale l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale, come la mascherina, al fine di ridurre i rischi di diffusione della pandemia da Coronavirus.



Tali misure insieme all'igiene delle mani, al distanziamento sociale ed a alcune regole di condotta che tutti dobbiamo cercare di seguire sono gli unici veri e concreti mezzi che abbiamo a disposizione per combattere il Covid-19.



Segnaleremo ogni violazione di ciò presentando degli opportuni esposti; non si può scherzare con la salute pubblica."