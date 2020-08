Forte dei Marmi: in alto i calici al Summer Galà Dinner con lo Champagne Comte de Montaigne

La Maison dell’Aube Partner ufficiale della serata organizzata da Veronica e Andrea Bocelli al Bagno Alpemare: protagonista d’eccezione lo Chef stellato Massimo Bottura

Comte de Montaigne, Maison di Champagne dell’Aube, è stata il Partner ufficiale dell’esclusiva Summer Galà Dinner che si è svolta ieri al Bagno Alpemare di Forte dei Marmi. Protagonista d’eccezione Massimo Bottura, Chef Patron di Osteria Francescana, ristorante 3 stelle Michelin nominato per due volte miglior ristorante al mondo, che ha curato la regia di un percorso gastronomico speciale, che ha conquistato anche i padroni di casa Veronica e Andrea Bocelli.



“Cucinare è un gesto d’amore ed è proprio dalla stessa passione che nascono le nostre cuvée: il nostro Champagne ha cuore, proprio come la grande cucina dello Chef Bottura, e racchiude in sé anche la passione per l’eccellenza che diventa arte. Proprio come quella del maestro Andrea Bocelli, che ci ha fatto sognare con la sua interpretazione, regalandoci grandi emozioni”, ha commentato con soddisfazione Stéphane Revol, Ceo di Comte de Montaigne.



Nel corso della serata gli ospiti hanno brindato con le bollicine del Rosé Grande Réserve di Comte de Montaigne, espressione fruttata e vinosa dello stile della Maison, sorprendente ed audace al tempo stesso. Accompagnamento versatile, il vero Rosé “de saignée” nasce da uve 100% Pinot Noir e si distingue per il suo perlage vivace, dalle bolle fini e persistenti. Gli aromi di frutta rossa, lamponi e ribes, regalano un finale fresco e raffinato in bocca.



(ph: Lorenzo Montanelli)