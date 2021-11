Foto in Gravidanza: ecco il Trend dagli USA

Avere foto di maternità da guardare sarà un ricordo permanente di quel momento magico in cui una nuova vita stava nascendo nella tua pancia. Quando vedrai quelle bellissime foto di te stesso, sorriderai sempre. Probabilmente hai sentito le frasi "Stai brillando!" o "La gravidanza ti si addice!" da varie persone durante la gravidanza. Tra le caviglie, la voglia di mangiare tutto ciò che si vede e il fatto che nessuno dei tuoi vestiti ti stia più bene, la gravidanza non sempre ti fa sentire bella.

La gravidanza è una cosa bellissima, ma non sempre sembra così. Mentre potresti essere abbastanza fortunato da goderti alcuni vantaggi, come la pelle luminosa, le ciocche lussuose e un bel pancione, vedrai anche gli aspetti negativi della gravidanza: caviglie gonfie, nuove strisce di tigre e montagne russe di sbalzi d'umore. Sembra divertente, vero? Dal momento che le mamme in attesa spesso non hanno un aspetto o non si sentono al meglio, potrebbero chiedersi se dovrebbero scattare foto di maternità. Mentre scorrono su Instagram, possono sentirsi enormi, soprattutto quando si confrontano con quella Insta-mama dall'aspetto perfetto. Cammina per dieci miglia ogni giorno e se ne vanta nelle sue storie, quindi è difficile non sentirsi inferiori mentre pulisci quella manica di Oreo.



Se non ti senti come se stessi scuotendo tutta questa storia della gravidanza, dovresti comunque scattare foto di maternità. Anche se la gravidanza può avere i suoi momenti meno piacevoli, il tuo corpo sta facendo una cosa incredibilmente bella . Non ti pentirai mai di aver documentato questo cambiamento con le foto della maternità. Ecco cinque buoni motivi per cui ogni futura mamma dovrebbe programmare una sessione fotografica di maternità.

Essere incinta a volte può causare tensione in una relazione, a causa di sbalzi d'umore e del previsto cambiamento nello stile di vita. La pressione finanziaria può intensificare lo stress. Quello di cui hai bisogno è un modo per tenere gli occhi sul quadro più ampio, non solo concentrarti sulle difficoltà che stai vivendo attualmente.



Scattare foto di maternità insieme al tuo partner è un ottimo modo per rafforzare il tuo legame e celebrare la nuova vita che stai portando in questo mondo. È l'ultima occasione per documentare come stanno cambiando le tue dinamiche: ti stai trasformando da coppia in famiglia.



Molti padri sperimentano un ritardo nel legame con il loro bambino quando sono in utero. Non vivono la gravidanza allo stesso modo del loro coniuge, quindi può essere più difficile per loro costruire l'attaccamento al loro bambino fino alla nascita.



Spesso non costruiscono una connessione con il loro neonato finché non sono in grado di interagire con esso. È completamente diverso dalle madri: spesso sperimentano un profondo attaccamento al bambino durante la gravidanza.



Scattare foto di maternità può aiutare i nuovi padri a sviluppare un forte legame emotivo con il loro bambino in crescita. Aiutare il tuo coniuge a legare con il tuo bambino aiuterà anche entrambi a ristabilire la connessione.



Se questo non è il tuo primo figlio, puoi portare anche il tuo bambino più grande al servizio di maternità. Molti fratelli maggiori trovano inizialmente difficile adattarsi a un nuovo bambino in famiglia . Scattare foto con la loro mamma incinta può aiutarli a capire che sta arrivando una nuova persona e persino ad entusiasmarli per l'arrivo del bambino!