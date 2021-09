Franciacorta protagonista alla Milano Wine Week

Franciacorta rinnova la partnership con Milano Wine Week che, giunta alla sua quarta edizione, dal 2 al 10 ottobre trasformerà Milano nel paradiso di tutti i wine lovers con un programma ricco di eventi, sia formativi che d’intrattenimento, dedicati al mondo del vino tra palazzi, interi quartieri, ristoranti e bar che faranno da cornice ai migliori vini italiani per più di una settimana.

Numerose le attività che vedranno Franciacorta protagonista, consolidando ancora una volta il legame con la città di Milano che, complice anche la particolare vicinanza geografica, è ormai come una seconda casa.



Franciacorta Wine District



I ristoranti ed i locali del quartiere di Brera, Solferino e Garibaldi ospiteranno iniziative dedicate a Franciacorta, creeranno menù in abbinamento ed altre attività a tema ed apriranno le porte a tutti coloro che vorranno scoprire la versatilità del Franciacorta. Il quartiere, grazie ad un arredo urbano personalizzato, si trasformerà, nel Franciacorta District e, per tutta la settimana, i ristoranti e i wine bar di questo affascinante quartiere avranno una brandizzazione Franciacorta con totem informativi che grazie all’inserimento di Beacon invieranno contenuti sugli smartphone del pubblico di passaggio per promuovere le attività del District.



Da quest’anno la Milano Wine Week attiverà una App che mostrerà e renderà fruibile il palinsesto eventi che sarà anche geolocalizzato in mappa e dotato di tags e filtri per facilitare la consultazione. Al Franciacorta Wine District sarà dedicata una sezione specifica dalla quale si potrà accedere agli eventi e ai locali dei distretti, scegliere il locale o l’evento d’interesse, fare il check-in (scansionando un QR code).



L'elenco dei locali aderenti è disponibile cliccando qui.



Masterclass dedicate al Franciacorta



Presso Palazzo Bovara si svolgeranno tre diverse masterclass a cura di Artur vaso (Ais Lombardia) dedicate alla scoperta del territorio e dei suoi segreti attraverso la degustazione di 6 Franciacorta.





Domenica 3 Ottobre 18.15 – 19.30



FRANCIACORTA SATÈN. Diverse interpretazioni della tipologia prodotta unicamente in Franciacorta.





Venerdì 8 ottobre 19.00 – 20.15



INDOVINA CHI? Degustazione alla scoperta delle diverse tipologie di Franciacorta.





Sabato 9 ottobre 18.15 – 19.30



FRANCIACORTA DOSAGGIO ZERO - Il terroir Franciacorta si racconta



I biglietti per le Masterclass sono disponibili al sito https://franciacortamww.eventbrite.it



Per informazioni: info@franciacorta.net



