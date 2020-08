Frankie's 30 Minutes, appuntamento a 45 giri da venerdì 28 agosto su Twitch TV

Dal 28 agosto 2020 ogni venerdì alle 19:00 sul canale streaming Twitch Television parte “Frankie’s 30 Minutes”, una serie di dj set tematici a 45 giri a cura di Francesco Argento (alias DJ Frankie Fortyfive).

Dal 28 agosto 2020 ogni venerdì alle 19:00 sul canale streaming Twitch Television parte “Frankie’s 30 Minutes”, una serie di dj set tematici a 45 giri dal vivo a cura di Francesco Argento (alias DJ Frankie Fortyfive). La prima sessione sarà dedicata al Miami Sound, genere che spopolava negli Anni 70, trainato dall’etichetta TK Records e da artisti quali la K.C. & the Sunshine Band e George McCrae.

La formula del dj set vinilico a 45 giri è un modo per unire collezionismo e divulgazione musicale all’attività del DJ.

“In questo periodo difficile per il mondo dei DJ, spesso e immeritatamente accomunati solo ai rischi degli assembramenti, bisogna puntare alla rivalutazione della diffusione musicale, a stimolare la curiosità per la ricchissima tradizione musicale come quella della Dance 70 e 80, un tempo bistrattata e oggi giustamente rivalutata” - sottolinea Frankie Fortyfive – quella di quegli anni – prosegue Frankie – è una musica preziosa, ricca e raffinata. Dietro una facciata di orecchiabilità e facilità di ascolto c’erano eccellenti musicisti, sia nelle piccole band che, è il caso di ricordarlo, nelle grandi orchestre anche di 40-50 elementi che partecipavano alla realizzazione di molti brani per il dancefloor”.

Di Frankie’s 30 Minutes sono previste nove puntate e, dopo il focus sul Miami Sound, ci sarà spazio per altri generi quali il Funk, la Italo Disco, il Pop Anni 80, la House Music ed altri ancora, sempre rigorosamente a 45 giri.

“Il disco a 45 giri è all’origine del mondo del clubbing, - conclude Frankie Fortyfive - è quello che ha avvicinato le masse alla musica da ascoltare e condividere e la sua ritualità nell’utilizzo, le copertine, il fruscio della puntina all’inizio del solco, la durata breve, le versioni strumentali sul lato B… tutto contribuisce a un fascino immortale di questo formato. Grazie a internet ho scoperto che nel mondo siamo in tanti appassionati e di recente sono entrato a far parte del collettivo internazionale di DJ “45 Kings” con i quali ci scambiamo informazioni e opinioni e vengono organizzati eventi in streaming”.

L’url del canale per seguire le nove puntate di Frankie’s 30 Minutes è https://www.twitch.tv/djfrankiefortyfive