Frantoio Bonamini entra nella “Hall of Fame” della Guida Internazionale Flos Olei

Verona, Ottobre 2019 - Frantoio Bonamini, grazie alla propria produzione di olio extra vergine d’eccellenza, si è distinto in modo particolare, conquistando un riconoscimento alla carriera all’interno della classifica “Hall of Fame” della Guida Internazionale Flos Olei. Una classifica prestigiosa riservata esclusivamente alle poche aziende internazionali che hanno conseguito un punteggio di 100/100.

L’olio premiato è il Veneto Valpolicella D.O.P., un extravergine perfetto per i palati delicati e per uso quotidiano, dal colore giallo intenso con nuance verde chiaro e dal gusto con un’ampia carica vegetale: viene ricavato dalle varietà Favarol e Grignano, tipiche della zona della Val d’Illasi, che lo rendono non solo un prodotto qualitativamente eccelso, ma anche fortemente connesso con il territorio d’appartenenza.



“Qualità, rispetto del territorio e uno sguardo rivolto al futuro, questi sono i tratti distintivi che ogni anno la Guida Flos Olei ci riconosce e ci premia” ha affermato Giancarlo Bonamini, titolare del Frantoio. “La nostra filosofia si basa sul giusto equilibrio tra tradizione ed innovazione. Ogni giorno prestiamo attenzione alle novità del nostro settore, senza tralasciare l’importanza delle radici. Fedeli a questo principio, i nostri prodotti portano nel mondo tutto il gusto autentico della Val d’Illasi, nel quale siamo presenti da generazioni. Il Veneto Valpolicella D.O.P. è sempre stato la nostra punta di diamante, ha ricevuto riconoscimenti ed è stato segnalato dalla Guida per ben sei volte negli anni scorsi come Miglior Olio Extravergine di Oliva Dop/Igp - Fruttato Leggero. È inoltre il nostro olio più esportato e conosciuto: con il suo sapore dolce e delicato, incontra il gusto di culture e cucine molto diverse.”



Grazie ad un export in costante crescita, infatti, Frantoio Bonamini può a tutti gli effetti definirsi un’azienda dal respiro internazionale. Germania, Inghilterra, Olanda, Danimarca, Svezia, Ucraina, Lituania, questi i Paesi Europei che accolgono i prodotti del Frantoio, ma anche Giappone e Stati Uniti, con il Colorado, importante interlocutore da alcuni anni, e la California, di recente acquisizione.

La consegna del premio “Hall of Fame” avverrà il 6 dicembre presso l’hotel The Westin Excelsior di Roma, in occasione della nuova edizione della Guida Internazionale Flos Olei 2020.







