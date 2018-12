Frattamaggiore festeggia la vincitrice della prima edizione “X Fracta”

Il Teatro De Rosa, sede di una gara canora nell’ambito della rassegna “Durante Natale Festival” la cui direzione artistica è stata affidata al M° Giuseppe Monetti, domenica 23 dicembre ha ospitato l’evento “X Fracta”. Il concorso ha visto in gara 13 giovani voci di aspiranti cantanti.

Serata riuscita per simpatia, come quella dimostrata dal Vice-Sindaco Giuseppe Pedersoli il quale, nel suo intervento d’apertura in rappresentanza del Sindaco Marco Antonio Del Prete, ha raccontato di aver fatto da giovane l’animatore turistico. Ma poi, conosciuto Fiorello, ha capito che era meglio dedicarsi all’attività di commercialista.

Ma un appuntamento di successo anche per il costante impegno del presentatore Gabriele Blair e del Direttore Artistico Giuseppe Monetti, che nelle settimane precedenti hanno svolto un duro lavoro di casting e selezione tra i tanti iscritti, con inesauribile impegno e dedizione.



A Sabrina Russo giovane e deliziosa interprete, il riconoscimento quale vincitore della prima edizione di “X Fracta” raccogliendo il bottino di ben 70 punti, a parità della sua collega ed avversaria Mery Capasso (che ha conquistato il secondo posto con 70 punti), battuta grazie ad una sorta di VAR artistica a cura della giuria.

A seguire per il terzo posto è stata premiata Marianna Parolisi con 69 punti.



Tutti bravi e talentuosi i giovani artisti, che tutta via mettendosi in gioco hanno dovuto ricevere il segno di un gradimento espresso in numeri.

Franzese Rosa (44); Avitabile Lucia (51); Farina Alessia (57); Palmieri Gemma (54); Crispino Caterina (34); Briante Teresa (55); Falco Marianna (61); Iannone Valentina (56); Piccapane Emanuela(49); Davanzo Annarita(68).



La classifica è stata stilata da una giuria di alta professionalità, che ha interagito grazie alla preziosa collaborazione dell’attore dell’agenzia Free Style Michele Gaudino e composta da Lino Flagiello, concorrente di “X-Factor” che ha affascinato la platea con le proprie doti canore, Pietro Bellaiuto, titolare della Free Style Agency, insignito da una targa per aver messo a disposizione dell’organizzazione della kermesse i modelli e le modelle. Nella giuria anche il Maestro Luigi Fichera, pres. Ass. “Orchestra Giovanile Orpheus” di Frattamaggiore, Francesco Pellegrino, della Società Italiana Esperti Diritto delle Arti e dello Spettacolo; la responsabile della “X Eventi & Communication” Angela Andolfo, nell’occasione elegante inviata della testata “Capri Event”, il Consigliere comunale Pasquale Aveta, grande appassionato di musica, Filippo D’Eliso, docente Conservatorio San Pietro a Maiella, Pasquale Giallaurito, organizzatore di eventi ed anch’egli cultore musicale.

Il fresco talento e le canzoni dei giovanissimi interpreti hanno conquistato l’attenzione e la simpatia della platea, trasportandola in uno spettacolo dalla magica atmosfera.



Un regalo alla città, e un omaggio al Maestro Francesco Durante, ma soprattutto un opportunità per i concorrenti di farsi conoscere e ottenere visibilità.



La manifestazione, a cura dell’Amministrazione Comunale di Frattamaggiore e finanziata dalla Regione Campania, la cui comunicazione è affidata alla consolidata professionalità della “F.K. Mediaservice”, tornerà per il prossimo appuntamento giovedì 27 Dicembre alle ore 20:30 alla Parrocchia di San Ciro per una serata a tutto Gospel in compagnia della Corale Santa Caterina Volpicelli, diretta ed organizzata dal M° Antonio Capasso.