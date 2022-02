Frau: la nuova campagna Spring Summer 2022 è una romantica avventura italiana

La Puglia con suoi paesaggi da sogno è teatro di una storia passionale esplosa in scatti dalla forte componente emozionale nei quali le calzature ricoprono il ruolo da protagonista raccontandosi come prodotto di alta qualità, trendy e confortevole.

Il concept creativo della campagna ADV abbraccia i valori fondamentali del brand attraverso l’interpretazione fresca e famigliare dell'eclettico fotografo siciliano Alberto Alicata. L’innovativa linea di comunicazione del brand di calzature Made in Italy debutta in un’atmosfera tipicamente italiana, realizzata grazie al trattamento fotografico d'eccezione, posing naturali e romantiche e un set luci forte ed avvolgente ad enfatizzare i toni neutri della collezione Primavera Estate 2022.



Scenari estivi, accoglienti, caldi e famigliari: dalla masseria tradizionale pugliese Grotta di Figazzano ai bianchi ottici del centro storico di Ostuni fino alle scogliere selvagge della Costa Merlata sono l’ambientazione della nuova campagna nella quale colori caldi e accesi della terra e della vegetazione si amalgamano al candido marmo dei vicoli del borgo e all’acqua verde smeraldo che spicca dagli scorci sul mare.



ph fonte ufficio stampa